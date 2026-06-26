Hiến kế cho Phú Quốc quảng bá hình ảnh tại Tuần lễ cấp cao APEC 2027

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, từ hệ thống giao thông, cảng hàng không, trung tâm hội nghị đến hạ tầng đô thị và hạ tầng số, bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra vào tháng 11/2027.

Hội thảo quốc tế APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc đã diễn ra tại Đặc khu Phú Quốc (Ảnh: B.L)

Theo bà Loan, chuẩn bị cho APEC 2027 không chỉ là xây dựng các công trình phục vụ một sự kiện quốc tế, mà quan trọng hơn là kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, địa phương mong muốn tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa chiến lược, kinh tế biển, du lịch quốc tế và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: B.L)

Ông Lã Vĩnh Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun PhuQuoc Airways (Tập đoàn Sun Group) cho rằng, để chuyển hóa cơ hội từ APEC 2027 thành lợi thế cạnh tranh dài hạn, Phú Quốc cần phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối hàng không và logistics, hướng tới trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam trong không gian kinh tế APEC.

Ông Nam đề xuất đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không và logistics, mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng cường liên kết giữa hàng không, du lịch, logistics và cảng biển.

Theo ông Nam, đây là những giải pháp nền tảng để đưa Phú Quốc trở thành Destination Hub – trung tâm kết nối được dẫn dắt bởi chính sức hấp dẫn của điểm đến, qua đó thu hút các dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại quốc tế.

“Chúng tôi cam kết đóng vai trò tiên phong trong quá trình này - không chỉ như một hãng vận chuyển, mà là một đối tác chiến lược trong việc kiến tạo hạ tầng kết nối, mở mạng bay mới, phát triển logistics hàng không”, ông Nam nói.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl - Tập đoàn Vingroup cho rằng, mô hình du lịch tích hợp "All-in-one" sẽ tạo điều kiện để du khách có nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Tuy nhiên, để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn, Phú Quốc cần liên tục đổi mới sản phẩm du lịch, phát triển các sự kiện quốc tế, lễ hội văn hóa, sản phẩm giải trí và trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng đa dạng. Đồng thời, Phú Quốc cần không ngừng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ để mang đến những trải nghiệm vượt kỳ vọng, qua đó khuyến khích du khách quay trở lại nhiều lần.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl chia sẻ thông tin tại hội thảo. (Ảnh: B.L)

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận định, việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Đối với Phú Quốc, APEC 2027 là cơ hội nâng cao vị thế của một điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu, qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người, qua đó thu hút thêm các nguồn lực cho phát triển.

Theo ông Thức, phát triển Phú Quốc trong giai đoạn mới cần bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Ông Thức cho rằng, chính những giá trị về hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên cùng bản sắc văn hóa địa phương sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh và sức hấp dẫn riêng của Phú Quốc trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững”, ông Thức nói.