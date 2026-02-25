Fansipan ngợp ngời sắc hoa xuân và rộn ràng lễ hội 'Mở cổng trời'

(VTC News) -

Nếu chọn "Nóc nhà Đông Dương" để du xuân, nghĩa là bạn đã chạm vào an nhiên giữa chốn tâm linh huyền hoặc giữa mây trời và đi giữa thiên nhiên tươi lành của miền núi cao mây phủ, trong sắc vàng mê mải của hoa cải, sắc thắm của hồng đào và muôn hoa đua nở. Đẹp như thế, hà cớ gì mà không du xuân về miền Tây Bắc, lên với đỉnh Fansipan?

Du xuân tại Fansipan dịp đầu năm, du khách như lạc vào một bức tranh sơn dầu đa sắc màu với sự hòa quyện tinh tế giữa sắc xanh của bầu trời, mây trắng và thảm hoa vàng rực rỡ của vườn hoa cải trải dài dọc cổng vào khu du lịch.

Những thảm hoa cải mèo óng ả, lung linh dưới nắng mật, trải dài tít tắp tạo nên một khung cảnh lãng mạn, khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân check in, lưu lại kỷ niệm. Nở rộ nhất vào tháng 3, những triền cải vàng tạo nên điểm nhấn khó quên giữa đại ngàn Sa Pa.

Những thảm hoa cải vàng rực trở thành điểm nhấn ấn tượng giữa bức tranh thiên nhiên Tây Bắc.

Đối lập với vẻ dân dã của hoa cải là vẻ đẹp hiện đại, mới mẻ của vườn hoa cúc Susi ở gần khu vực đồi Mường Hoa. Những bông hoa cúc màu cam xinh xắn đối lập với màu trời xanh biếc và mây trắng bồng bềnh, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh chất lừ của du khách.

Dịp này, Bản Mây vẫn rộn ràng trong không khí tưng bừng của Tết Bính Ngọ. Bất kỳ khu vực nào cũng được trang trí xinh xắn, rực rỡ, khiến du khách ngồi xuống thôi cũng đủ cho những shoot hình đẹp, ấn tượng.

Không chỉ ngợp ngời sắc hoa xuân, Fansipan còn thết đãi du khách bằng một "bữa tiệc" văn hóa đậm chất Tây Bắc trong khuôn khổ Hội Xuân Mở Cổng trời 2026.

Tại Bản Mây, nhịp sống bản địa hiện lên chân thực qua lễ hội truyền thống của người dân tộc thiểu số, các trò chơi dân gian độc đáo như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt dê, xúc xắc Bản Mây, đua thú nhún... Du khách còn được trải nghiệm nét phong tục độc đáo của người Mông, người Thái được tái hiện chân thực như tục bắt vợ của người Mông, nghi lễ thầy Mo dâng lễ vật cầu cho mưa thuận gió hòa.

"Đây là lần thứ 2 gia đình tôi chọn Fansipan để khởi đầu năm mới. Chúng tôi rất vui khi được tham gia các lễ hội bản địa tại Bản Mây. Cảm giác được chạm vào văn hóa vùng cao thực sự rất giàu cảm xúc. Các con tôi thì được thử sức với các trò chơi dân gian mà bình thường khó có cơ hội được tiếp xúc. Những trải nghiệm này thực sự đáng quý với cả gia đình" - anh Xuân Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Sau khi kết thúc Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái sẽ tiếp tục được tổ chức tại Bản Mây từ 28/02 đến 01/03/2026, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm văn hóa bản địa vô cùng độc đáo và đáng nhớ trong chuyến du xuân đầu năm của du khách đến Fansipan.

Sự giao thoa giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ và những giá trị di sản truyền thống đã tạo nên một Fansipan đầy năng lượng và sức hút trong những ngày đầu xuân 2026.