Ra mắt trung tâm HVAC Innovation Center tại Khu công nghiệp Thăng Long

Đây là mô hình HVAC tích hợp đa chức năng đầu tiên của Panasonic tại Việt Nam, kết hợp trưng bày công nghệ, thử nghiệm - phát triển sản phẩm và đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu theo tiêu chuẩn Panasonic.

Sở hữu quy mô lên tới 800m², HVAC Innovation Center được phân chia thành 6 khu vực chức năng riêng biệt. Trong đó, Experience zone được trang bị hệ thống màn hình LED với công nghệ trình chiếu tiên tiến, mang đến trải nghiệm trực quan về hành trình đổi mới của Panasonic cùng các dự án và công nghệ tiên phong trong lĩnh vực HVAC.

Bên cạnh đó, khu vực IAQ zone sẽ là nơi trưng bày các giải pháp chất lượng không khí được mô phỏng sinh động trong các môi trường ứng dụng thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn. Solution zone mang tới không gian trình diễn các giải pháp điều khiển và quản lý hệ thống điều hòa thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành một cách toàn diện. Testing zone phục vụ mục đích thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đồng thời trưng bày các dòng điều hòa không khí mới nhất.

Khách hành trải nghiệm không gian trưng bày công nghệ tích hợp thử nghiệm - phát triển sản phẩm.

Đặc biệt, Engineering zone và Conference zone đóng vai trò là không gian thực hành và tổ chức hội thảo, đào tạo bài bản, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết chuyên môn và ứng dụng thực tế cho đội ngũ lắp đặt cũng như các kỹ sư tương lai.

HVAC Innovation Center là sự tiếp nối chiến lược đầu tư bền vững vào con người, công nghệ và tiêu chuẩn ngành. Trong nhiều năm qua, thương hiệu đã không ngừng hợp tác với các trường đại học để tài trợ phòng thí nghiệm nghiên cứu, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên sâu nhằm chuẩn hóa quy trình thi công - vận hành cho đội ngũ nhà thầu và kỹ sư tại Việt Nam.

Song song với việc phát triển nguồn nhân lực, Panasonic không ngừng đầu tư nghiên cứu để cải tiến hiệu suất, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp HVAC. Đáng chú ý, các công nghệ được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe - điển hình là công nghệ độc quyền nanoe™ X đạt chứng nhận HACCP International đã chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên biệt của các công trình y tế, thương mại và khách sạn.