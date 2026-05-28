Cận cảnh cầu vượt sông Sài Gòn trước ngày về đích

Theo đại diện đơn vị thi công, cầu Bình Gởi được xây dựng với 218 cọc khoan nhồi và 22 nhịp cầu. Sau khi hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, đơn vị thi công sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục như đường gom, đường dẫn, xử lý nền đất. Đồng thời, đắp cát, lu lèn đường gom hai bên.. Đây là những công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian do điều kiện nền đất yếu tại khu vực.