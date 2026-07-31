Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch

Vướng mắc trong công tác GPMB khiến dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ "đắp chiếu" gần 10 năm, nhiều căn nhà xuống cấp, người dân sống trong cảnh chờ đợi.
Video: Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm trên tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công dang dở gần 10 năm
Mỗi khi mưa lớn, nhiều ngõ xóm thường xuyên dềnh nước, nước từ cống thoát cùng nước thải tràn vào nhà dân. Để hạn chế thiệt hại, nhiều hộ phải bỏ hàng chục triệu đồng tôn nền, xây tường hoặc lắp tấm chắn trước cửa để ngăn nước.
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