Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, giữ vai trò hoàn thiện tuyến vành đai quan trọng nhất khu vực nội đô. Tuyến đường dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang 50m, nối từ khu vực Hoàng Cầu đến nút giao Voi Phục, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.
Dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm tải áp lực giao thông khu trung tâm, kết nối các trục đường lớn và góp phần tái tổ chức không gian đô thị. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2025, các bên liên quan mới cơ bản bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đồng loạt.
Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2/9; hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12.
Bí thư Trần Đức Thắng nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 1 là tuyến trục xương sống, giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, mở ra không gian phát triển mới, liên kết các khu vực quan trọng của Thủ đô. Vì thế mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại bị kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.
Hiện nay, các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật đang được triển khai cuốn chiếu. Nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa, máy móc hoạt động liên tục nhằm bám sát tiến độ đề ra.
Tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, các hạng mục cầu vượt dần thành hình sau thời gian thi công.
Ở nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, toàn bộ 6 trụ cầu đã hoàn thành, khối lượng đạt khoảng 50%. Nhà thầu đang chuẩn bị triển khai công đoạn lắp dầm để hoàn thiện kết cấu phần trên của cầu.
Trong khi đó, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, công trình đạt khoảng 20% khối lượng. Các trụ chính đang được thi công, dự kiến từ tháng 6 sẽ bước sang giai đoạn làm nhịp cầu.
Hai cầu vượt này được thiết kế theo hướng đi thẳng, nhằm tách dòng phương tiện trên trục chính, hạn chế xung đột giao cắt tại những khu vực có mật độ giao thông cao.
Trong quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số vướng mắc, đặc biệt tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh do có sự chồng lấn với tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc). Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, một số hạng mục của hai dự án trùng lặp, buộc phải rà soát, điều chỉnh.
Việc giao cắt này có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Vành đai 1, đồng thời làm thay đổi một phần phạm vi và khối lượng thi công tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Trong trường hợp cần thiết, thiết kế của dự án cũng có thể phải điều chỉnh để phù hợp với thực tế triển khai. Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư.
Đường Vành đai 1 là một trong những trục giao thông quan trọng nhất của Hà Nội, đi qua khu vực lõi đô thị, giữ vai trò phân luồng và giảm tải cho các tuyến đường nội thành.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo trục kết nối xuyên tâm từ phía Đông sang phía Tây, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến song song như đường Láng (Vành đai 2) và nhiều trục hướng tâm đang trong tình trạng quá tải.
Bình luận