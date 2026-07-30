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Toàn cảnh cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng vượt sông Hồng sau 11 tháng thi công Sau gần một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng đang dần thành hình khi nhiều hạng mục được thi công đồng loạt, các trụ cầu liên tiếp vươn ra sông Hồng.

'Lửa trắng' tập 13: Cương 'đen' bắt tay bà trùm sau vụ Lão Công bị ám sát? Sau vụ Lão Công bị ám sát, Cương "đen" gặp riêng Lan để bàn chuyện hợp tác, trong khi Mai tin rằng người đàn ông này có tình cảm với mình trong tập 13 "Lửa trắng".

FIFA đòi mở công ty bán cổ phần World Cup, đến lượt AFC phản đối Sau UEFA, AFC tiếp tục chỉ trích kế hoạch lập công ty FIFA Forward Enterprise trị giá 20 tỷ USD, cho rằng hành động này không bảo đảm minh bạch quản trị.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7: Mưa rào và dông xuất hiện rải rác Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7 Thủ đô duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 25-27°C, cao nhất khoảng 31-33°C.

Mưu sỹ của Tào Tháo có năng lực sinh tồn mạnh nhất Tam Quốc, thoát họa diệt tộc Được gọi là "độc sỹ" bởi những mưu kế không chừa đường lui, Giả Hủ có năng lực sinh tồn cực mạnh, di huấn của ông giúp gia tộc thoát diệt vong khi thời thế thay đổi.

Lọ penicillin và lời hứa đưa đồng đội trở về của bác sĩ quân y Mang trong mình nhiều mảnh đạn, bác sĩ quân y Trần Văn Bản vẫn bền bỉ trở lại chiến trường xưa, để thực hiện lời hứa đưa đồng đội về với gia đình.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7: Mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/7 nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to, thời tiết dịu hơn những ngày nắng nóng trước.

Giá vàng hôm nay 30/7: Quay đầu đi lên sát ngưỡng 4.100 USD/ounce Sáng 30/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.090 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Sang Việt Nam cấp cứu vì đau sỏi mật, cụ ông Campuchia phát hiện thêm khối u gan Đau quặn hạ sườn phải kèm sốt cao, cụ ông Campuchia sang Việt Nam cấp cứu vì sỏi túi mật, bác sĩ bất ngờ phát hiện thêm khối u gan lớn trên nền xơ gan.

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Quay đầu tăng mạnh Lúc 6h ngày 30/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,40 USD/thùng, tăng 1,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 90,74 USD/thùng, tăng 6,65 USD/thùng.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 30/7/2026.

1kg dây thép gai được bao nhiêu mét? Khi mua vật tư xây dựng, người tiêu dùng thường vấp phải rào cản về đo lường, trong đó một trong những câu hỏi thường gặp là 1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/7: Nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/7 Từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi.