Phó Thủ tướng: Thay tư duy 'phân lô bán nền' sang phát triển nhà ở cao tầng, chung cư

(VTC News) -

Quan điểm trên được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra khi phát biểu kết luận hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sáng 22/6.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: VGP)

Phát triển đô thị và nhà ở nhưng vẫn tiết kiệm đất

Phó Thủ tướng cho biết, việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 là căn cứ quan trọng để xây dựng phương án điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, quốc phòng, an ninh cũng như yêu cầu mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng mới.

Theo lãnh đạo Chính phủ, quy hoạch lần này cần có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất về không gian phát triển giữa các vùng, địa phương; đồng thời phải trở thành công cụ quan trọng để nhận diện, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước trong những thập niên tới.

Phó Thủ tướng lưu ý tình trạng "quy hoạch treo", quy hoạch kéo dài nhưng không có khả năng triển khai trong thực tế. Đây là bất cập cần được khắc phục triệt để bởi không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai.

Nêu rõ một số dự báo trong quy hoạch thời gian qua chưa sát thực tiễn, dẫn tới tình trạng nhu cầu sử dụng đất được tính toán cao nhưng tỷ lệ thực hiện thấp, Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lần này phải dựa trên cơ sở khoa học, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng khai thác, sử dụng đất, tránh tình trạng giữ đất nhưng không đưa vào sử dụng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị và nhà ở theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

"Cần từng bước thay đổi tư duy phát triển từ 'phân lô bán nền' sang phát triển các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu cơ chế điều hành linh hoạt giữa Trung ương và địa phương trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Hằng năm cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương để có cơ sở điều chỉnh, điều chuyển chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, bảo đảm nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và chất lượng nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Đất đai được dùng thế nào thời gian tới?

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Đồng thời, quán triệt các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch đất đai phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới sau sắp xếp.

Về quan điểm điều chỉnh, đất đai được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng, là tư liệu sản xuất chủ yếu và là nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển đất nước.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác quản lý, sử dụng đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

Nhu cầu sử dụng đất trong thời gian tới sẽ được ưu tiên cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics; các dự án giao thông chiến lược quốc gia; các đô thị lớn và các dự án năng lượng trọng điểm.

Cùng với đó, quy hoạch vẫn bảo đảm duy trì quỹ đất trồng lúa ở mức hợp lý nhằm giữ vững an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu duy trì độ che phủ rừng trên 42%; tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch sau khi được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nhiều nhóm giải pháp đồng bộ.

Đặc biệt, trọng tâm được đặt vào chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, sẽ đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước; ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, giám sát biến động đất đai, phát hiện sớm các vi phạm và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Các giải pháp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cũng được chú trọng, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển các khu công nghiệp và đô thị phát thải thấp; tăng cường quan trắc, đánh giá chất lượng đất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.