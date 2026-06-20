Bộ Chính trị yêu cầu sửa căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị TƯ 3 xem xét

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Thông báo kết luận số 04 về Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Theo đó, tại phiên họp ngày 12/6, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan, khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến.

Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, báo cáo Bộ Chính trị những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện đề án, thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2026.

Cùng với đó tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng… bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Trước đó, hồi tháng 5/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực tiễn gần hai năm triển khai Luật Đất đai năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện đang được điều chỉnh bằng nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài.

Dự thảo Luật sửa đổi dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thứ hai, nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

PV (VOV.VN)