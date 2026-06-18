Hoàn thành xử lý gần 15.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng cùng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo đánh giá từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác và các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật có tính nền tảng, chiến lược, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cũng tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

Kỷ luật 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ban Chỉ đạo ghi nhận các cơ quan đã tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên; trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỷ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định", thông báo của Ban Nội chính Trung ương nêu.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong đó, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 5 vụ án/52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án; kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án/77 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/136 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/220 bị cáo; xét xử phúc thẩm 09 vụ án/153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, đã chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyên giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỷ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo đánh giá của ban chỉ đạo, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.