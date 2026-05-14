Kết nối NIC là ‘địa chỉ đỏ’ cho xúc tiến đầu tư quốc gia về bán dẫn, AI

Tại buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vào ngày 14/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tài chính, trực tiếp là NIC trong việc tiên phong triển khai các nhiệm vụ lớn về đổi mới sáng tạo.

“NIC đã bước đầu khẳng định được vai trò hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo đúng tinh thần và yêu cầu khi Thủ tướng Chính phủ thành lập NIC vào năm 2019.”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với NIC. (Ảnh: MH)

Phó Thủ tướng cũng cho biết, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tự thân, là động lực tăng trưởng mới để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và bắt kịp với các quốc gia phát triển.

Vì vậy, việc phát huy hơn nữa vai trò quốc gia của NIC là cần thiết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, để NIC thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái ĐMST quốc gia, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, kết nối hệ sinh thái và có những kết quả lớn, đáp ứng với tầm nhìn, mục tiêu và kỳ vọng thì cần có sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương.

Trong đó, có hai “nút thắt” trong điểm nghẽn hoạt động của NIC mà cần được tháo gỡ quyết liệt. Một là, hạ tầng và hệ sinh thái tại khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa đồng bộ, là một rào cản để phát huy hiệu quả hơn cho cơ sở NIC Hòa Lạc.

Hai là, chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư chưa phù hợp để NIC phát huy vai trò là cơ quan điều phối liên ngành, triển khai ở cấp quốc gia cho các chương trình, dự án lớn thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực vệ tinh cho khu công nghệ cao.

Cùng với đó đẩy mạnh đầu tư các khu dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục tiêu chuẩn quốc tế để hình thành môi trường sống, làm việc chất lượng cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính có nhiệm vụ giới thiệu, kết nối NIC là một "địa chỉ đỏ" trong danh mục xúc tiến đầu tư quốc gia, đặc biệt là với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI, trong các khuôn khổ hợp tác cấp cao, các diễn đàn kinh tế quốc tế.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cần nghiên cứu đề án kiện toàn mô hình tổ chức của NIC với định hướng xây dựng NIC thành cơ quan thực thi ĐMST cấp quốc gia, có vị thế pháp lý đủ mạnh để điều phối các hoạt động ĐMST liên ngành, liên vùng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu, triển khai các thủ tục cần thiết thu hút nguồn lực, nhân tài công nghệ, tạo điều kiện để họ đến NIC và khu công nghệ cao Hòa Lạc làm việc.

Hà Nội hoàn thiện hệ sinh thái Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp TP Hà Nội - cho biết, đơn vị xác định việc thu hút đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm.

Về hạ tầng giao thông, Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông kết nối từ trung tâm thủ đô đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trong đó, tuyến metro số 5 sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Trong năm 2026, thành phố dự kiến tiếp tục khởi công thêm nhiều công trình giao thông nhằm tăng khả năng kết nối giữa Hòa Lạc với trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương phát triển đồng bộ hệ sinh thái gồm giáo dục, nhà ở, dịch vụ và các tiện ích xã hội để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ cao cũng như chuyên gia, người lao động làm việc tại khu vực này.

NIC trình diễn loạt công nghệ chiến lược

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, AI, công nghệ bản sao số, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và công nghiệp bán dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. (Ảnh: MH)

Các đơn vị đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, mô hình ứng dụng AI, nền tảng số, công nghệ giải mã gen cùng hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu như Genetica đã nhận được sự hỗ trợ từ NIC trong quá trình phát triển, qua đó mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, khẳng định năng lực và tiềm năng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đoàn công tác cũng tham quan nhiều mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp như Trung tâm bán dẫn IC Design, Trung tâm Samsung Innovation Campus và hệ sinh thái STEM.

Đây là những mô hình đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, thúc đẩy nghiên cứu công nghệ lõi và đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn.