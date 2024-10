Phát hiện súng trong cốp xe người phụ nữ và cái kết bất ngờ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Thiện (SN 1991, ở Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 10h ngày 24/10/2023, Công an phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, ở Hà Đông) đang điều khiển xe máy, bên trong cốp xe có 1 báng súng, 1 súng tự chế, 35 viên đạn các loại. Người phụ nữ khai số “hàng nóng” này là của bạn trai tên Nguyễn Hữu Thiện.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa chị H. cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Ngoài ra, từ ngày 26/10 - 6/11/2023, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo của nhiều người tố giác Thiện có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đưa ra thông tin gian dối về khả năng có thể xin chuyển công tác, xin visa đi nước ngoài để khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, tháng 11/2018, Thiện vào biên chế công tác tại Lữ đoàn đặc công Bộ 113- Bộ Quốc phòng, là tổ viên đặc công chống khủng bố đội 12.

Thời gian công tác tại đây, Thiện thường xuyên được tiếp cận và sử dụng các loại súng, đạn, nhiều lần được đơn vị cử đi tập huấn và tham gia hội thao, thi đấu bắn súng ở trong nước và quốc tế.

Tháng 8/2019, Thiện được cử đi tập huấn bắn súng tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 ở Mỹ Đức gần 2 tháng. Do Thiện thích sưu tầm vỏ đạn để làm đồ trang trí nên mỗi ngày đi bắn, anh ta giấu 1 viên đạn vào túi quần mang về. Thiện đã cất giấu mang về được 37 viên đạn.

Đến tháng 5/2021, Thiện phục viên trở về huyện Tứ Kỳ, Hải Dương rồi sau đó chuyển lên sinh sống và thuê trọ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo lời khai của Thiện, anh ta có sở thích chế tạo súng nên đã đặt mua trên mạng Internet một số vật liệu và dụng cụ để chế tạo súng, sau đó chế tạo thành công 1 khẩu súng bút, cất giấu tại phòng trọ không ai biết. Tháng 7/2023, Thiện nhặt được tấm gỗ trên đường và mang về chế thành báng súng để làm súng bắn chim.

Trước ngày 24/10/2023, Thiện mượn xe của bạn gái để sử dụng. Anh ta cất khẩu súng tự chế và số đạn gom được để vào cốp xe rồi bỏ quên ở đó, cứ thế mang xe trả cho chị H.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thiện, cơ quan công an làm rõ, khoảng đầu năm 2022, bị can quen biết với anh T., là cán bộ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội.

Biết anh T. có nguyện vọng xin chuyển công tác về Công an tỉnh Thái Nguyên, Thiện nói dối bản thân đang làm vệ sĩ cho Chủ tịch Tập đoàn FLC nên quen biết nhiều lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công an, có thể xin chuyển công tác cho anh T. Thiện nói, chi phí để “chạy việc” là 60 triệu đồng.

Tin tưởng bị can, tháng 7/2022, anh T. đã đưa cho Thiện 60 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị can không liên lạc với ai để xin chuyển công tác cho anh T. như đã hứa mà dùng tiền đầu tư cổ phiếu và thua lỗ.

Sau đó, Thiện nói anh T. phải chi thêm 550 triệu đồng để lo việc nên người bị hại đã tin tưởng chuyển thêm tiền cho kẻ lừa đảo.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà anh T. đã chuyển cho Thiện là 558 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thiện tiếp tục dùng tiền để chơi chứng khoán và bị thua lỗ hết.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài anh T., Thiện còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với số tiền hơn 100 triệu đồng.