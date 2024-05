Mở xưởng chế tạo súng để bán, người đàn ông lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 23/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Hồ Văn Quân (35 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ”.

Theo cáo trạng, năm 2019, qua hội “Đam mê súng săn” trên mạng xã hội Youtube, Hồ Văn Quân quen biết với Nguyễn Thành Long (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Thành Long giới thiệu với Quân người bạn là Phạm Ngọc Long (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng cùng đam mê súng săn, súng thể thao, công cụ hỗ trợ.

Hồ Văn Quân tại phiên xét xử.

Ngày 25/1/2021, Nguyễn Thành Long thuê nhà K354/H15/25 đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để lưu trú. Đến tháng 4/2021, Nguyễn Thành Long ra nước ngoài định cư cùng gia đình nên bàn giao căn nhà này cho Quân sử dụng.

Từ tháng 1/2022, Quân sử dụng căn nhà này làm nơi chế tạo, tàng trữ, mua bán súng thể thao, súng săn, công cụ hỗ trợ.

Để chế tạo súng, Quân liên hệ đặt mua linh kiện của người đăng quảng cáo trên mạng xã hội Youtube và hàng được chuyển theo xe chở hàng hoặc xe khách chạy tuyến Bắc - Nam.

Ban đầu Quân tự quay video các khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay do mình lắp ráp để đăng lên Youtube quảng cáo, bán hàng.

Đến tháng 5/2022, để bán được nhiều hàng, Quân thuê Phạm Ngọc Long quay những video bắn thử súng, sau đó đăng tải trên kênh Youtube “PCP Miền Trung” và “PCP Miền giữa” để bán. Mỗi lần quay video, Phạm Ngọc Long được Quân trả tiền công 250 nghìn đồng.

Ngày 16/12/2022, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Quân đang tàng trữ súng, đạn thể thao, súng săn và công cụ hỗ trợ tại căn nhà số K354/H15/25 đường Tô Hiệu.

Cơ quan công an phát hiện, thu giữ 13 khẩu súng (súng thể thao, súng săn), 8 bình xịt hơi cay, nhiều loại đạn và linh kiện khác.

Quân khai quá trình hoạt động chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn thể thao, súng săn, bình xịt hơi cay đều liên hệ với Nguyễn Thành Long. Khi mua bán súng đạn, Quân nhờ Nguyễn Thành Long giúp sức nhận, chuyển tiền bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Long.

Cơ sở chế tạo súng của Quân thời điểm cơ quan công an bắt quả tang.

Ngoài số tang vật bị công an thu giữ, Quân Khai trong thời gian từ tháng 1/2022 đến ngày 16/12/2022 đã bán được 30 khẩu súng săn, súng thể thao (tặng kèm 30 bình xịt hơi cay) cũng như bán nhiều linh kiện chế tạo súng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Văn Quân 3 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ”.

Do Nguyễn Thanh Long đang định ở nước ngoài nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo quy định.