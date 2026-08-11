Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang gần thập kỷ giữa rừng ở Huế
(VTC News) -
Những khối máy móc tiền tỷ của doanh nghiệp xử lý quặng sắt sắp bị cưỡng chế di dời sau gần thập kỷ bỏ hoang hoá giữa khu rừng sản xuất ở Huế.
Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang trong rừng sâu ở Huế suốt gần thập kỷ
Trước đó, UBND phường Phú Bài hoàn tất việc bàn giao ranh giới khu đất ngoài thực địa theo biên bản bàn giao mốc tọa độ, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng quỹ đất sau thu hồi.
Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, UBND phường ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/7/2026 về cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ. Đồng thời, các Thông báo số 201/TB-UBND và 207/TB-UBND cũng được ban hành, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thu gom, tháo dỡ và di dời toàn bộ tài sản trên đất.
Sau khi hoàn tất việc xử lý tài sản còn lại, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao mặt bằng, quản lý khu đất theo quy định và đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng đúng mục đích.
CÔNG DŨNG - GIA HOÀNG
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