Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang gần thập kỷ giữa rừng ở Huế

Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang trong rừng sâu ở Huế suốt gần thập kỷ

Sau gần thập kỷ bị bỏ hoang phế giữa khu rừng sản xuất xã Phú Sơn cũ (nay là phường Phú Bài, TP Huế), hàng loạt máy móc, thiết bị cơ giới phục vụ hoạt động xử lý quặng sắt của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ sắp bị cưỡng chế, di dời theo quy định pháp luật.

Việc phối hợp xử lý giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhằm chấm dứt tình trạng tài sản doanh nghiệp bỏ hoang nhiều năm trên khu đất công rộng hơn 16,5 ha, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư cho TP Huế.

Được biết, năm 2015, Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế ) cho thuê khu đất tại xã Phú Sơn cũ để xây dựng cơ sở xử lý quặng sắt. Thời hạn thuê đất đến ngày 24/6/2017, sau đó được gia hạn đến hết ngày 31/12/2018.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, hoạt động sản xuất chấm dứt. Dù quyền thuê đất của doanh nghiệp hết hiệu lực nhưng toàn bộ tài sản trên đất vẫn không được thanh lý hoặc di dời, khiến khu vực rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài gần 10 năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News , trước khi bị cưỡng chế di dời, tại khu đất nói trên, hàng loạt máy móc, phương tiện, xe cộ từng có giá trị rất lớn nhưng giờ hư hỏng nghiêm trọng, gần như không còn khả năng sử dụng sau hơn thập kỷ bỏ hoang.

Ẩn mình giữa khu núi rừng heo hút, nhiều xe tải, máy xúc cùng hệ thống thiết bị phục vụ xử lý quặng sắt vẫn nằm nguyên tại vị trí sau nhiều năm ngừng hoạt động. Thân xe phủ lớp gỉ sét, nhiều chi tiết kim loại bong tróc, dây leo và cỏ dại phủ kín một số phương tiện. Không gian vốn từng là khu sản xuất nay chỉ còn lại sự im lìm giữa rừng cây.

Bên cạnh dãy phương tiện cơ giới là khu nhà xưởng cũng bỏ hoang nhiều năm. Bên trong vẫn còn hệ thống băng chuyền, máng dẫn, máy nghiền cùng nhiều thiết bị tuyển quặng nằm phủ bụi.

Nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không được vận hành và bảo dưỡng.

Các cỗ máy tuyển quặng hiện đại ngày nào giờ rỉ sét nhìn giống như những khối sắt vụn khổng lồ nằm hoang hoá giữa rừng sâu.

Liên quan đến việc cưỡng chế, di dời, UBND phường Phú Bài cũng vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, khảo sát hiện trạng khu đất và toàn bộ tài sản còn lại của doanh nghiệp.

Các cơ quan thống nhất khoanh định khu vực còn tài sản của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ với diện tích khoảng 700m² để thực hiện cưỡng chế tài sản tại chỗ theo đúng quy định pháp luật.

Đây là bước quan trọng nhằm triển khai các thủ tục xử lý, bảo đảm việc tháo dỡ, di dời tài sản còn lại được thực hiện đúng trình tự. Đối với phần diện tích ngoài khu vực khoanh định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 sẽ tiếp nhận để quản lý theo quy định.

Trước đó, UBND phường Phú Bài hoàn tất việc bàn giao ranh giới khu đất ngoài thực địa theo biên bản bàn giao mốc tọa độ, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng quỹ đất sau thu hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, UBND phường ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/7/2026 về cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ. Đồng thời, các Thông báo số 201/TB-UBND và 207/TB-UBND cũng được ban hành, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thu gom, tháo dỡ và di dời toàn bộ tài sản trên đất.

Sau khi hoàn tất việc xử lý tài sản còn lại, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao mặt bằng, quản lý khu đất theo quy định và đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng đúng mục đích.