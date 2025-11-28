(VTC News) -

Năm 2025, toàn Đảng bộ, quân và dân Lâm Đồng xác định rõ mục tiêu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quyết tâm xây dựng một Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh, là nơi con người không chỉ sống mà còn phát triển, sáng tạo và khẳng định vị thế của mình trong hành trình chung của đất nước.

Trong năm 2025, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nên đã đạt được những kết quả tích cực.

Bước chuyển mình của Lâm Đồng trong kỷ nguyên vươn mình. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Bộ máy chính quyền hai cấp sau khi sắp xếp, kiện toàn đã hoạt động ổn định, không gián đoạn các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ, chăn nuôi và thủy sản ổn định, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 210.242 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch năm và tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt 25.801 tỷ đồng, tương đương 91,3% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,74 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, với 43 dự án ngoài ngân sách được cấp phép, tổng vốn đăng ký trên 14.300 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng hơn 73%, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Tuy tình hình kinh tế - xã hội phát triển khá ổn định, Lâm Đồng vẫn phải đối mặt với không ít hạn chế, thách thức. Điểm nghẽn lớn nhất là giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 30/7, địa phương mới giải ngân được 4.382/18.907 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch vốn, thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Nhiều nhiệm vụ lớn như thu ngân sách, công tác phê duyệt quy hoạch của các địa phương còn khó khăn.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, ông Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần “đổi mới, đột phá, tăng tốc”, tập trung thực hiện tốt ba vai trò chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, bao gồm thể chế, hạ tầng, và nhân lực.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.

Tỉnh cũng tiếp tục triển khai ba đột phá, gồm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh kinh, tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; phát triển công nghiệp văn hóa giải trí; xây dựng cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực xã hội vào thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, nhất là đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, chống biến đổi khí hậu.

Lâm Đồng đang xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho người dân. Với sự ủng hộ của các bộ ngành Trung ương, nhà đầu tư doanh nghiệp, và người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ vươn lên, góp phần vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.