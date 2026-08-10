Hiện trạng rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM sau đợt bàn giao mặt bằng thần tốc

Đến nay, nhiều hạng mục của gói thầu này cơ bản hoàn thành, khối lượng toàn gói ước đạt khoảng 75%. Các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Dự kiến, công trình sẽ được tổ chức thông xe kỹ thuật bên trái tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11/2026.