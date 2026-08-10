Đại tá Hoàng Quốc Việt làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

(VTC News) -

Chiều 10/8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an - đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định cho Đại tá Hoàng Quốc Việt.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Hoàng Quốc Việt từng công tác tại Công an tỉnh Sơn La, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Năm 2022, Đại tá Hoàng Quốc Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Hoàng Quốc Việt cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, địa bàn; phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng, chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm; chủ động bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành; lấy sự bình yên, an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thanh Hóa an toàn, văn minh và phát triển.