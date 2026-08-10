(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 11/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 11/8 duy trì trạng thái có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 27-29°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 36-38°C.

Trong ngày, trời nắng mạnh, đặc biệt vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Nền nhiệt cao kết hợp với thời gian nắng kéo dài có thể khiến cảm giác oi nóng gia tăng, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong những khung giờ nắng gay gắt.

Đến chiều tối và đêm, khu vực Hà Nội khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông có thể giúp nhiệt độ giảm tạm thời, tuy nhiên cũng có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 11/8: Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38°C.

Thời tiết Hà Nội ngày 11/8 có nắng nóng gay gắt

Với mức nhiệt cao nhất lên tới 36-38°C, thời tiết Hà Nội ngày mai được dự báo tiếp tục oi nóng. Trong điều kiện thực tế, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn mức nhiệt dự báo, nhất là tại khu vực đô thị có mật độ xây dựng lớn và ít cây xanh.

Nắng nóng gay gắt có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em, người làm việc ngoài trời hoặc phải di chuyển trong thời gian dài. Người dân nên chủ động bổ sung nước, sử dụng trang phục thoáng mát và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian nhiệt độ tăng cao.

Khi bắt buộc phải ra ngoài, nên sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp như đội mũ, mặc áo chống nắng và đeo kính bảo vệ mắt. Người lao động ngoài trời cần bố trí thời gian nghỉ hợp lý, tránh làm việc liên tục dưới trời nắng nóng.

Nguy cơ mưa dông chiều tối

Bên cạnh nắng nóng ban ngày, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm 11/8. Trong thời gian có dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng như sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.

Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây xanh, gần biển quảng cáo, cột điện hoặc các công trình không đảm bảo an toàn. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi gặp mưa dông, đồng thời chú ý những khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ.

Thời tiết chuyển nhanh từ nắng nóng sang mưa dông cũng có thể khiến điều kiện giao thông thay đổi đột ngột. Vì vậy, người dân nên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo dông để chủ động kế hoạch đi lại, làm việc và sinh hoạt.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 11/8 cho thấy Thủ đô tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, người dân cần chủ động phòng tránh nắng nóng ban ngày và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi dông xuất hiện.