Phá rừng để làm đường dây điện 110kV, Tổng giám đốc bị bắt giam

(VTC News) -

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Hào (SN 1976, trú quận Long Biên, TP Hà Nội; tạm trú thôn Voong, xã Tr'hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) về hành vi “Hủy hoại rừng”. Hào là Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính và Phát triển Năng lượng.

Lê Quang Hào bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 7/3/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Giang tiếp nhận vụ án “Hủy hoại rừng” do Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang chuyển đến.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr’hy vào lưới điện quốc gia giai đoạn 2 từ VT44-VT118 do Công ty CP Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư, Lê Quang Hào đã hợp đồng với các đơn vị thi công để triển khai thực hiện.

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng Hào vẫn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, Atiêng, Dang, huyện Tây Giang; gây thiệt hại tổng diện tích hơn 1,7 ha rừng tự nhiên.

Việc thực hiện dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’Hy khiến diện tích lớn rừng bị phá hoại. (Ảnh: T.H)

Như VTC News đưa tin, việc thực hiện dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’Hy khiến diện tích lớn rừng bị phá hoại, bao gồm gần 4.800 m2 rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang quản lý, hơn 1,7 ha do UBND các xã quản lý. Khối lượng gỗ thiệt hại tại hiện trường là hơn 106m3/380 cây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 235 m2 rừng bị phá tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang. Khối lượng gỗ tại hiện trường là hơn 6,5m3/15 cây.

Khi phát hiện vụ việc, các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, yêu cầu thủy điện dừng thi công các hạng mục khác.