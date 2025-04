Ông Yoon Suk-yeol rời Dinh Tổng thống

(VTC News) -

Ông Yoon, người từng giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2022 với tư cách là ứng cử viên bảo thủ, xuất hiện tại cổng khu nhà tổng thống Hannam-dong cùng vợ ông, bà Kim Keon-hee, và 11 thú cưng chó và mèo. Ông tươi cười, vẫy tay chào, bắt tay và ôm nhiều người ủng hộ, trước khi lên xe trở về căn hộ riêng ở khu phía nam Seoul.

Hình ảnh từ truyền hình Hàn Quốc.

Trước khi ông Yoon rời đi, hàng chục người ủng hộ lẫn phản đối ông tập trung gần khu vực này, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát. Họ mang các biểu ngữ nội dung đối lập, cả ủng hộ và chỉ trích.

Ông Yoon bị Quốc hội luận tội vào ngày 14/12/2024 sau khi ông tuyên bố thiết quân luật trực tiếp trên truyền hình vào tối muộn ngày 3/12, với lời lẽ cứng rắn nhằm “xóa bỏ những người theo chủ nghĩa tự do chống nhà nước”. Ông cũng ra lệnh đình chỉ Quốc hội và điều động hàng trăm binh sĩ bao vây tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn kịp họp khẩn và biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật chỉ vài giờ sau đó.

Tòa án Hiến pháp sau đó duy trì kết luận luận tội, chính thức phế truất ông khỏi chức vụ tổng thống và kích hoạt quá trình tổ chức bầu cử tổng thống mới vào ngày 3/6.

Hình ảnh từ truyền hình Hàn Quốc.

Các chuyên gia dù vậy nhận định ông Yoon nhiều khả năng sẽ không rút khỏi chính trường. Trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào mùa bầu cử, ông Yoon vẫn có thể tái tập hợp lực lượng ủng hộ và củng cố ảnh hưởng trong đảng Quyền lực Nhân dân – đảng bảo thủ mà ông từng lãnh đạo và vẫn còn nhiều đồng minh trung thành.

Ông cũng đang đối mặt với phiên tòa hình sự riêng về tội danh nổi loạn, có thể bị tuyên án tử hình hoặc tù chung thân nếu bị kết tội. Do đó, nhiều người cho rằng ông Yoon sẽ ủng hộ mạnh mẽ một ứng cử viên bảo thủ trong cuộc bầu cử sắp tới – người có thể ân xá cho ông nếu giành chiến thắng và nhậm chức.

Theo các báo cáo, Cơ quan An ninh Tổng thống đã hoàn tất việc tổ chức một đội an ninh gồm khoảng 40 nhân sự cho cựu tổng thống, người đủ điều kiện được bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm.