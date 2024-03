Ông tổ nghề luật sư của Việt Nam là ai?

C

Năm 1928, ông bị tòa án thực dân kết tội "xúi kích làm phản, kêu dân Việt Nam nổi loạn để đuổi người Pháp ra khỏi xứ", xử hai năm tù giam. Ông chống án sang Pháp, nhưng một năm rưỡi sau Tòa Thượng thẩm Paris xét xử và y án cũ. Ông bị giam tại nhà lao ở Pháp đến năm 1931 mới mãn hạn tù và trở về Sài Gòn, gặp lại Nguyễn An Ninh với ý định tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí công khai.

Tuy nhiên không may, khi về Hà Nội thăm gia đình, ông bị bệnh và qua đời tại quê nhà ngày 23/4/1933. Không chỉ có một đời hoạt động cách mạng và pháp luật hăng hái, luật sư Phan Văn Trường cũng có những đóng góp to lớn cho văn hoá khi đề xướng việc dùng chữ Quốc ngữ là văn tự cho người Việt.