Ai là người đầu tiên vẽ lá cờ Tổ quốc?

Tiến quân ca

Nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc Tiến quân ca trong những ngày mùa đông năm 1944. Trước đó, nhạc sĩ Văn Cao gặp Vũ Quý - một cán bộ Việt Minh. Sau cuộc gặp, ông được giao nhiệm vụ đầu tiên là viết một bài hát cho quân đội cách mạng. Khi ấy, ông chưa biết chiến khu, chưa gặp các chiến sĩ cách mạng. Nhạc sĩ cứ thế đi dọc các con phố Hà Nội để tìm kiếm những hình ảnh, âm thanh chân thực. Khi bài hát được hoàn thiện, ông Vũ Quý rất hài lòng, xúc động.

Năm 1946, tác phẩm Tiến quân ca được Quốc hội khóa I chọn làm Quốc ca.

Năm 1955, trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội mời nhạc sĩ Văn Cao đến sửa một số chi tiết trong phần lời.

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi là người đầu tiên xướng âm, nhạc điệu bài hát. Trang văn nghệ đầu tiên của báo Độc lập đã in bài hát bằng bản in đá do Văn Cao viết.