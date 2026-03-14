'Nút thắt' cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng tốc về đích

Sau nhiều năm tạm dừng thi công, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu hợp long vào tháng 5/2026 và hoàn thành đưa vào khai thác trong quý III/2026.
Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối huyện Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Theo thiết kế, cầu có kết cấu dây văng, tổng chiều dài hơn 3 km, mặt cầu rộng gần 22 m. Công trình có tĩnh không thông thuyền 55 m, được xem là cây cầu có độ cao tĩnh không lớn nhất trong số các cầu hiện nay tại Việt Nam.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày giữa tháng 3 tại công trường, các hạng mục chính của cầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Tại trụ P16 phía Nhơn Trạch (Đồng Nai), đơn vị thi công đang lắp đặt bó cáp dây văng số 11 – một trong những hạng mục quan trọng để hoàn thiện kết cấu dây văng của cầu.
Ở phía Cần Giờ, trụ chính P15 đã hoàn thành lắp đặt bó cáp dây văng số 9 và đang tiếp tục thi công bó cáp số 10.
Trong khi đó, trụ P17 phía Nhơn Trạch đã hoàn thành hạng mục khối xà mũ. Các hạng mục phụ trợ như đường dẫn phía bờ Nhơn Trạch cũng đang được triển khai, gồm lắp đặt cốt thép và đổ bê tông lan can.
Gói thầu thi công phần còn lại của dự án hiện mang tên J3-1, được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu mới.
Liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam trúng thầu gói thầu này với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 450 ngày.
Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4 và bắt đầu triển khai từ tháng 1/2016.
Tuy nhiên, đến năm 2020, dự án phải tạm dừng thi công khi đã đạt hơn 80% khối lượng do vướng mắc trong việc bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay.
Sau gần 5 năm gián đoạn, gói thầu này mới được tái khởi động và tìm được nhà thầu thi công mới để tiếp tục triển khai phần việc còn lại. Việc khởi động lại dự án được xem là bước quan trọng để tháo gỡ “nút thắt” cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Hiện nay, nhiều gói thầu khác trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi cầu Phước Khánh hoàn thành, tuyến cao tốc dài gần 58 km sẽ được nối thông hoàn toàn, góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam, đặc biệt là trục kết nối với sân bay Long Thành.
Bình luận