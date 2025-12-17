'Nút thắt' cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng tốc về đích

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau nhiều năm thi công gián đoạn, hạng mục cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ trở lại. Theo kế hoạch, công trình trọng điểm này dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 15 tháng, góp phần tháo gỡ nút thắt quan trọng của toàn tuyến cao tốc.
Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được tái khởi động từ đầu tháng 5/2025, sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công mới. Dự án hiện triển khai dưới tên gói thầu J3-1, đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại của gói thầu J3 trước đây.
Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu này mới được tái khởi động với nhà thầu mới để tiếp tục thi công.
Ghi nhận tại công trường cho thấy, trụ P16 phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã vươn cao với 6 bó cáp dây văng được lắp đặt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công cầu Phước Khánh, đồng thời thể hiện nhịp độ triển khai khẩn trương sau khi dự án được tái khởi động.
Trong khi đó, trụ chính P15 phía Cần Giờ cũng đã hoàn thành thi công bó cáp dây văng thứ 5 và đang tiếp tục triển khai bó cáp thứ 6, cho thấy tiến độ thi công các hạng mục then chốt của cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh trên cả hai phía công trình.
Tại hai đầu cầu thuộc khu vực Cần Giờ và Nhơn Trạch, các hạng mục đường dẫn lên cầu đã cơ bản hoàn thiện, bao gồm thi công thảm nhựa mặt đường, lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng, góp phần đồng bộ hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho các bước thi công tiếp theo.
Cầu Phước Khánh là một trong hai công trình cầu có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối Cần Giờ (TP.HCM) vớ Nhơn Trạch (Đồng Nai), giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm thông suốt trục giao thông liên vùng. Cầu được thiết kế theo dạng dây văng, có chiều dài hơn 3 km, rộng gần 22 m, với tĩnh không 55 m - mức cao nhất trong số các cây cầu hiện nay tại Việt Nam.
Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là đơn vị trúng thầu, với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng; thời gian thi công dự kiến 450 ngày.
Việc khởi động lại gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh được đánh giá là bước then chốt nhằm nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện nay, trên toàn tuyến, các gói thầu còn lại đã cơ bản hoàn thành và nhiều đoạn đã được đưa vào khai thác, sử dụng.
Khởi công từ năm 2014, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Tây Ninh, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư ban đầu 31.300 tỷ đồng, hiện được điều chỉnh giảm xuống còn 29.587 tỷ đồng.
Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ khai thác tối đa 100 km/h, đóng vai trò là dự án cao tốc lớn nhất khu vực phía Nam, kết nối hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, đồng thời góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế, chính sách đầu tư và khó khăn trong bố trí nguồn vốn, dự án nhiều lần chậm tiến độ.
