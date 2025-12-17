'Nút thắt' cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng tốc về đích

Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu này mới được tái khởi động với nhà thầu mới để tiếp tục thi công.