TP.HCM muốn làm Metro Bến Thành - Thủ Thiêm theo trường hợp cấp bách

(VTC News) -

Chiều 13/3, UBND TP.HCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường, về tiến độ triển khai dự án Metro số 2 (giai đoạn 2) đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và dự án đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là hai công trình hạ tầng giao thông quan trọng, nhằm tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ngành và đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Trong đó, đảm bảo dự án Metro Bến Thành – Thủ Thiêm cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể khởi công trong tháng 4.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc triển khai các tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Metro Bến Thành – Thủ Thiêm trước ngày 15/3.

Trước ngày 20/3 các sở, ngành phải hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến; phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn cho dự án. Đây cũng là thời gian phải hoàn thành phê duyệt tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án độc lập và các thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Cùng với đó, trong tháng 3, UBND TP sẽ trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT của dự án. Việc thẩm định, phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện trước ngày 15/4.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án kèm bản đồ quản lý theo các mốc tiến độ trình UBND TP.HCM.

Metro Bến Thành-Thủ Thiêm dài khoảng 6km là một phần trong hệ thống đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Sở Tài chính được giao khẩn trương tổ chức lựa chọn Tư vấn lập dự toán, đề cương nhiệm vụ Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình UBND TP.HCM trong tháng 3.

Sở Xây dựng sẽ thực hiện các nhiệm vụ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chấp thuận chủ trương xác định Dự án thuộc trường hợp dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Phường An Khánh có nhiệm vụ cho ý kiến về các quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho Dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Với Metro Thủ Thiêm – Long Thành, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất việc giao đơn vị tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình UBND TP.HCM trước ngày 15/3, không được tiếp tục chậm trễ.

Metro Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6km, gồm 6 ga ngầm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức dđối tác công tư (PPP) hợp đồng BT.

Tuyến này TP.HCM đã giao Tập đoàn THACO nghiên cứu, lập báo cáo khả thi cho dự án. Thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30/4, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, qua đó hình thành trục kết nối quan trọng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành trong tương lai.

Trong khi đó, tuyến Thủ Thiêm – Long Thành có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM) và điểm cuối tại ga Long Thành (Đồng Nai), với chiều dài khoảng 42 km.

Tuyến dự kiến có khoảng 20 ga và 1 depot phục vụ vận hành, bảo dưỡng. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP.

Tuyến này THACO cũng là đơn vị đề xuất thực hiện, dự kiến khởi công tháng 6, hoàn thành 2030.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về nguyên tắc triển khai các tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành này theo lệnh khẩn cấp, nhằm sớm giải quyết bài toán giao thông.