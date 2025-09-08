Khẩn trương thi công 'nút thắt' cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh đã được tái khởi động từ đầu tháng 5/2025, sau khi lựa chọn xong nhà thầu mới. Hiện dự án mang tên gói thầu J3-1, đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại của gói J3 trước đó.
Trước đây, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do VEC ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu đã có nhà thầu mới để tiếp tục thi công.
Liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam trúng thầu thi công cầu Phước Khánh, với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng, thời gian thực hiện 450 ngày.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường, liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc để khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại của dự án.
Các hạng mục chính của gói thầu J3-1 gồm: dầm chủ, bản mặt cầu, hệ cáp văng, lớp bê tông nhựa, hệ thống chiếu sáng, lan can, dải phân cách và hệ thống thoát nước của cầu.
Đến nay, tại trụ chính P15 (phía Cần Giờ) và P16 (phía Nhơn Trạch), liên danh nhà thầu đã hoàn thành việc lắp bó cáp dây văng đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thi công cầu Phước Khánh.
Theo quan sát, tại trụ P16 (xã Phước Khánh, Đồng Nai), nhà thầu đang lắp đặt cốt thép, chuẩn bị bơm bê tông bản mặt cầu và thi công đốt dầm G2.
Ngay dưới chân cầu, một trạm bơm bê tông đường thủy đã được lắp đặt, sẵn sàng vận hành để đưa bê tông lên độ cao hàng trăm mét, phục vụ thi công các hạng mục trên cao.
Tại hai bờ Cần Giờ và Nhơn Trạch, hàng chục trụ cầu đã hoàn thành thi công, hiện chờ triển khai các hạng mục tiếp theo như trải nhựa, lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng.
Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai. Công trình được thiết kế theo dạng dây văng, dài hơn 3 km, rộng gần 22 m, với tĩnh không 55 m – cao nhất trong số các cây cầu tại Việt Nam.
Việc tái khởi động gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh được xem là bước then chốt để nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện nay, các gói thầu khác trên tuyến đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác.
Khởi công từ năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư ban đầu 31.300 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh giảm còn 29.587 tỷ đồng.
Tuyến cao tốc được thiết kế với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h. Đây là dự án cao tốc lớn nhất khu vực phía Nam, giữ vai trò then chốt trong kết nối vùng Đông – Tây Nam Bộ và giảm áp lực giao thông cho nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, dự án nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc về chính sách đầu tư và thiếu vốn.
Bình luận