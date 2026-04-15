Nuốt liền 3 bàn chải đánh răng, nam thanh niên được cứu kịp thời

Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có bệnh lý tâm thần, với đặc điểm dị vật kích thước lớn.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân L.V.B. (nam, 29 tuổi, trú TP Huế) đang được điều trị tại Khoa Sức khỏe Tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại; hiện duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa.

Dị vật là 3 chiếc bàn chải đánh răng được các bác sĩ can thiệp lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Trong quá trình theo dõi, người bệnh tự nuốt 03 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện nhanh chóng thực hiện gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Việc can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

ThS.BS. Phạm Như Hiển – Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài và cứng.

Trong đó, dị vật dạng bàn chải đánh răng với chiều dài gần 20cm, có tiềm ẩn nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc, thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Dù ca bệnh có tính chất phức tạp nhưng toàn bộ dị vật được lấy ra bằng phương pháp nội soi và không cần can thiệp phẫu thuật.

Sau 5 ngày theo dõi, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện.

Qua sự việc trên, Bệnh viện Trung ương Huế khuyến nghị tăng cường quan tâm đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Đồng thời, khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.