Nuốt dị vật, trẻ mầm non ở Thanh Hóa tử vong thương tâm

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Hợp (xã Quảng Ngọc) cho biết sự việc trên xảy ra vào chiều 1/10.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Vào thời điểm trên, cháu Lê Thanh T. (SN 2020, học lớp Hoa Hồng 2 của trường Mầm non Quảng Hợp) được cô giáo chủ nhiệm phát hiện tím tái và sau đó được đưa đến Trạm Y tế Quảng Hợp.

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện cháu T. trong tình trạng không ý thức, đồng tử giãn, mạch không, huyết áp không. Sau đó, cháu T. được chuyển đến bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.

“Cháu nuốt dị vật vào miệng nên tử vong. Đây là sự việc rất đau lòng và đại diện nhà trường cũng đã có mặt tại gia đình từ sớm để động viên, chia sẻ, lo hậu sự chu toàn cho cháu”, cô Thanh nói.

Sau sự việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường rà soát và kiểm tra đồ chơi, đồ dùng học tập của học sinh tại các lớp học.

Qua đó, nhà trường có thể nhanh chóng phát hiện, tiêu hủy các vật, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có kích thước nhỏ mà học sinh có nguy cơ ngậm, nuốt dẫn đến ngạt thở hoặc gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của học sinh.