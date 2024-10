Nước lũ dâng cao, gần chạm nóc nhà ở Quảng Bình

(VTC News) -

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có khoảng 17.628 hộ bị ngập lụt. Trong đó, huyện Lệ Thủy 12.361 nhà; huyện Quảng Ninh 4.897 nhà và thành phố Đồng Hới 370 nhà.

Nhiều nhà dân ở vùng rốn lũ Lệ Thủy nước gần chạm nóc.

Mưa lũ cũng gây chia cắt 44 thôn bản, trong đó huyện Lệ Thủy có 5 thôn, bản; huyện Quảng Ninh có 38 thôn, bản và huyện Tuyên Hoá có 1 thôn. Nhiều hộ bị ngập sâu hơn 1,5 m.

Hơn 12.000 hộ dân ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đang bị cô lập do mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Chiến)

Mưa bão cũng khiến 3 tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị chìm, nhiều cây xanh và hàng nghìn ha rau màu, nuôi trồng thủy sản cùng nhiều công trình giao thông bị thiệt hại, hư hỏng.

Ghi nhận tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), hiện địa phương này vẫn đang có mưa rất to theo từng đợt và nước chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2020 khoảng 50-63cm tuỳ từng địa điểm và hiện nước vẫn đang tiếp tục lên.

Lực lượng chức năng đang đưa lương thực, nước uống và các vật dụng cần thiết vào cứu trợ cho những hộ dân đang bị cô lập do mưa lũ ở huyện Lệ Thuỷ.

Từ sáng nay, quân đội, công an và lực lượng tại chỗ của địa phương đang huy động tối đa lực lương và chuẩn bị cano, thuyền...để khẩn trương tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết như lương thực, nước uống, áo phao và đèn pin đến cho những hộ dân đang bị cô lập trong lũ.

Ngoài ra, có lực lượng ứng trực 24/24 để sẵn sàng có phương án cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn trong trường hợp lũ tiếp tục dâng cao.

Lực lượng chức năng huyện Lệ Thủy bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng cứu hộ, đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, một số nhóm cứu hộ đã liên hệ với chính quyền để được tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, huyện xin tạm dừng việc cứu hộ của các nhóm để đảm bảo an toàn cho chính lực lượng cứu hộ. Bởi lẽ, nước lũ dâng cao, các nhóm cứu hộ không có kinh nghiệm, quen thuộc khu vực vùng ngập lụt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, thời điểm này, việc tiếp tế cho người dân nên để lực lượng chức năng đảm nhiệm.

Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão Trà Mi tại nhiều địa phương tỉnh này mưa lớn vẫn tiếp diễn, nhiều nơi vẫn đang ngập sâu trong nước lũ.

Ghi nhận tại xã Vĩnh Long và Lĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh) bị ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập sâu khoảng 2m. Nhiều tuyến giao thông đường bộ bị tê liệt. Sáng cùng ngày ở khu vực này mưa giảm, nhưng đến trưa và chiều tiếp tục xuất hiện những cơn mưa nặng hạt, khiến nước lũ rút chậm, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị cô lập.

Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) đưa nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng lũ xã Vĩnh Long. (Ảnh: ND)

Trong ngày, Công an xã Vĩnh Thái chở hai thuyền máy lên xã Vĩnh Long để vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân ở hai xã này.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Long cho hay, chính quyền địa phương vừa phối hợp với các lực lượng vận chuyển cơm, nước, mì tôm cho người dân vùng bị cô lập ở thôn Sa Nam và thôn Phúc Lâm.

Những suất cơm hộp được chuẩn bị cho những người dân đang bị cô lập do lũ ở huyện Vĩnh Linh.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, trong hôm qua và rạng sáng nay, địa phương di dời 722 người dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn. Hiện tại nước trên các sông trên địa bàn, đặc biệt sông Sa Lung đang xuống chậm.