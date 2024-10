Thanh niên xung kích bị nước lũ cuốn khi giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt

(VTC News) -

Chiều 27/10, lãnh đạo UBND xã Thái Thuỷ (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết thông tin trên. Địa phương đã báo cáo và xin giúp đỡ từ huyện, tỉnh để tìm kiếm người mất tích, tiếp tục di dời dân khỏi vùng ngập lụt.

Người dân huyện Lệ Thủy di dời nhà cửa tránh lũ. (Ảnh: CTV)

Người bị lũ cuốn là anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002, ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy). Chiều cùng ngày, khi anh Hơn làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn (xã Thái Thủy) thì bị nước cuốn trôi, mất tích.

UBND huyện Lệ Thủy đang huy động lực lượng quân sự, công an để hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ nạn nhân.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ngày 27/10 tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió mạnh trong nhiều giờ khiến nhiều cây bị gãy đổ.

Hiện nước sông Kiến Giang đang lên rất nhanh, nhiều đoạn đã tràn bờ gây ngập lụt nhà dân xung quanh.