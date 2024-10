(VTC News) -

Halloween không chỉ là dịp để hóa trang và tổ chức những bữa tiệc vui nhộn, mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi đến những người thân yêu lời chúc dễ thương.

Những lời chúc Halloween 2024 ấn tượng

Bạn có thể lựa chọn gửi đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp lời chúc Halloween ấn tượng từ những gợi ý dưới đây.

Lời chúc Halloween ý nghĩa

1. Chúc cả gia đình mình có một Halloween đầm ấm và an lành, đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ bên nhau!

2. Mong đêm Halloween của nhà mình đầy ắp những điều thú vị, và mỗi trái bí sẽ mang đến niềm vui cho gia đình ta!

3. Chúc mọi người một Halloween kỳ bí, nơi mỗi góc nhà đều chứa những bất ngờ ngọt ngào!

4. Chúc bạn một Halloween thật vui vẻ và đầy những trải nghiệm kỳ thú. Cảm ơn bạn vì luôn ở bên và tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mình.

5. Hy vọng Halloween này mang đến cho bạn nhiều niềm vui và những bất ngờ thú vị. Hãy để những nỗi sợ chỉ là câu chuyện hài hước bên cạnh bạn bè chúng ta.

Những lời chúc Halloween 2024 ấn tượng. (Ảnh: Canva)

6. Một Halloween nữa lại về rồi, chúc bạn một đêm vui vẻ, hạnh phúc. Hãy là con ma xinh đẹp nhất Halloween năm nay nhé!

7. Cậu nhìn thấy gì trong đêm Halloween? Những quả bí ngô hay những con ma cà rồng? Còn tớ, tớ chỉ thấy gương mặt xinh xắn của cậu hiện lên mọi nơi thôi.

8. Những con ma sẽ gõ cửa vào đêm Halloween nhưng nếu cậu đọc password này thì chúng sẽ biến mất đấy. Password là "I love you" cậu nhé.

9. Hãy vui chơi thật thỏa thích cùng mọi người, biết đâu các bạn sẽ gặp anh chàng Jack cô đơn trong đám đông thì sao. Chúc các bạn có mùa Halloween thật vui

10. Hãy làm cho tôi một chiếc mặt nạ bí ngô, hoá trang thành một bóng ma và chúng ta cùng đi đến đường lớn. Chúc bạn một đêm Halloween khó quên.

Lời chúc Halloween dành cho thiếu nhi

1. Hãy hóa thân thành nhân vật yêu thích và tận hưởng một ngày Halloween thật huyền bí, con yêu nhé!

2. Chúc bé yêu một Halloween tràn ngập kẹo ngọt và niềm vui vô tận! Mong rằng con sẽ luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ và thật nhiều tiếng cười rộn ràng.

3. Halloween là thời gian cho trí tưởng tượng bay xa! Hãy mặc sức sáng tạo và biến hoá thành những nhân vật kỳ diệu nhất, để cả thế giới phải bất ngờ với óc sáng tạo của con!

4. Chúc bé có một đêm Halloween thật vui nhộn và đầy ắp những trò nghịch ngợm vui vẻ, nhưng nhớ đừng quá dọa ma mọi người nhé!

5. Chúc con có đủ dũng cảm để khám phá mọi ngóc ngách bí ẩn và thử thách trong đêm Halloween. Hãy luôn tự tin và tận hưởng những cuộc phiêu lưu thú vị nhé!

6. Chúc con có một mùa Halloween vui vẻ và an toàn. Nhớ đội mũ bảo hiểm dưới mặt nạ và cẩn thận khi đi nhận kẹo nhé!

7. Halloween là dịp để kết bạn và sẻ chia niềm vui. Chúc con sẽ tạo nên những ký ức thật đẹp bên bạn bè và người thân trong đêm hội hóa trang này!

8. Chúc bé có một Halloween đáng nhớ với nhiều kẹo ngon và trò chơi vui vẻ!

9. Bé trông quá đáng yêu trong trang phục Halloween của mình! Chúc bé có một đêm Halloween thú vị!

10. Halloween năm nay, bé sẽ là người hùng hay phù thủy? Chúc bé có một Halloween vui vẻ!

Lời chúc Halloween dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Shutterstock)

Lời chúc Halloween dành cho người yêu

1. Chúc cho Halloween của chúng ta thật ngọt ngào và đầy ma mị, em sẽ là điều bí ẩn tuyệt diệu nhất của đêm nay!

2. Halloween này, bên cạnh anh mọi điều đáng sợ đều trở nên thú vị. Hãy cùng tận hưởng đêm huyền ảo này!

3. Halloween sẽ thực sự đáng sợ nếu không có em bên cạnh. Chúc tình yêu của đôi ta mãi sáng rực rỡ như quả bí ngô lồng đèn trong đêm huyền bí này.

4. Em yêu, chúc em có một Halloween thật vui nhộn và ấm áp. Cảm ơn vì đã là ngọn đèn sáng nhất trong cuộc đời anh.

5. Tối nay anh sẽ hóa trang thành con ma để mọi người phải sợ hãi, nhưng riêng em đừng sợ anh nhé, anh luôn yêu thương và bảo vệ em, anh yêu em! Chúc em Halloween vui vẻ.

6. Một mùa Halloween nữa chúng ta lại bên nhau. Anh yêu em nhiều, bí ngô của anh. Halloween vui vẻ!

7. Lại sắp đến ngày lễ Halloween rồi, chúc cậu xin được nhiều bánh kẹo nha. Yêu cậu nhiều!

8. Chúc mừng Halloween người em yêu nhất. Cuộc sống không còn là cuộc sống dù thiếu anh.

9. Đêm Halloween này nếu em cần một nơi ẩn náu thì cứ trốn tạm vào tim anh nhé!

10. Halloween 2024 rồi đấy em ơi, tối chúng mình sẽ đi xem phim mừng Halloween nhé tình yêu của anh. Halloween vui vẻ!

Lời chúc Halloween bằng tiếng Anh

1. May your jack-o-lantern burn bright all through the night! Happy Halloween, hope it’s the best one yet!

(Dịch: Chúc chiếc đèn bí ngô của bạn sáng suốt đêm! Chúc mừng Halloween, hy vọng đây là sẽ lễ Halloween tuyệt vời nhất!)

2. I wish you have a happy Halloween filled with loads of great adventures! May the spirits and witches grant you all your wishes.

(Dịch: Chúc các bạn có một Halloween vui vẻ với vô số cuộc phiêu lưu thú vị! Cầu mong các linh hồn và phù thủy ban cho bạn mọi điều ước.)

3. Wishing you a chilling and thrilling Halloween night under the moon's eerie glow!

(Dịch: Chúc bạn có một đêm Halloween kỳ quái và thú vị dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng!)

4. Here's to a spellbinding Halloween, when the ordinary turns extraordinary!

(Dịch: Chúc bạn một Halloween hấp dẫn, khi mà điều bình thường trở nên phi thường!)

5. On the occasion of Halloween, I want to tell you that ill chase all the scary things away from you because I love you the most and I want to see you happy always. Happy Halloween!

(Dịch: Nhân dịp Halloween, anh muốn nói với em rằng anh sẽ xua đuổi mọi điều đáng sợ khỏi em vì anh yêu em nhất và anh muốn thấy em luôn vui vẻ. Chúc mừng Halloweenz!)