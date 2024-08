Những địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, sang trọng cho kỳ nghỉ 2/9

(VTC News) -

Đây là cơ hội có 1-0-2 cho những du khách đang gấp rút tìm kiếm lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp “giờ chót” kỳ nghỉ lễ này.

Đam mê khung cảnh núi non hùng vĩ nơi vùng cao Sa Pa (Lào Cai), du khách không thể bỏ qua kỳ nghỉ tại “cung điện trên mây” Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa với những nét quyến rũ không đâu có, kết hợp giữa kiến trúc cổ điển Pháp cùng màu sắc văn hóa bản địa Sa Pa.

Nằm ở tọa độ vàng giữa trung tâm thị xã Sa Pa, chỉ cách Quảng trường và Nhà thờ Đá vài bước chân, khách sạn là lựa chọn lý tưởng cho du khách vừa muốn gần gũi với nhịp sống của bà con địa phương, vừa được ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp khi từ tầng thượng, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang vàng óng đang vào cao điểm lúa chín.

Dịp này, khách sạn đang có giá phòng hấp dẫn từ 3.570.000 đồng/đêm, với nhiều ưu đãi đặc quyền cho 2 khách.

Một lựa chọn khác cho du khách thích núi non là Mercure Danang French Village Bana Hills - khu nghỉ dưỡng nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, nằm trong khuôn viên khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng). Khách sạn là nơi dành cho du khách muốn khám phá sự khác biệt khi đắm mình trong không gian của một thị trấn Châu Âu cổ kính và thong thả dạo bước ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh Bà Nà.

Dịp 2/9, khách sạn giảm giá 10% gói buffet cơ bản cho khách Việt. Ngoài ra, bạn cũng được tặng ngay một ly bia tươi Sun Kraftbeer nếu mặc áo quốc kỳ Việt Nam.

Bên cạnh nghỉ dưỡng và tận hưởng không khí mát mẻ trên núi cao, nghỉ dưỡng sang trọng bên những bãi biển đẹp tựa thiên đường nhiệt đới để lưu lại thêm dư vị của mùa hè cũng là lựa chọn của nhiều du khách dịp 2/9 này. Trong đó, Đà Nẵng và Phú Quốc - hai điểm đến sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh đang được du khách “săn lùng".

Nếu thích trải nghiệm sự yên tĩnh, riêng tư để tạm quên đi những ồn ào nơi phố thị, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) sẽ là lựa chọn hoàn hảo khi tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà thanh bình, tách biệt với thế giới, với các phòng và bể bơi nhìn thẳng ra đại dương vô tận. Khu nghỉ dưỡng là thiên đường của dịch vụ tuyệt vời, ẩm thực có nhà hàng La Maison 1888 mới đạt 1 sao Michelin và kiến trúc độc đáo, thanh lịch không đâu có.

NOVOTEL DA NANG Premier Han River.

Cũng ở Đà Nẵng, lựa chọn phù hợp với đối tượng gia đình hơn là Premier Village Danang Resort nằm bên bãi biển Mỹ An đẹp thơ mộng. Còn nếu du khách muốn tận hưởng nhịp sống của một đô thị hiện đại và ngắm nhìn những cây cầu độc nhất vô nhị của thành phố sông Hàn, Novotel Danang Premier Han River là lựa chọn lý tưởng với các phòng đều nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Dịp 2/9, khách sạn tung gói ưu đãi với giá phòng từ 5.500.000 đồng, với ưu đãi số lượng có hạn miễn phí nâng hạng phòng và 01 giường phụ cho trẻ em.

Bãi Kem.

Phú Quốc là điểm đến hot dịp 2/9 khi vừa được báo quốc tế vinh danh là đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới chỉ sau Maldives, lại có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng, phong phú hơn các điểm đến khác.

New World Phu Quoc Resort vừa được vinh danh trong top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới bởi tạp chí danh tiếng Travel + Leisure, là lựa chọn phù hợp cho đối tượng gia đình với các villa đều có bể bơi riêng và nhiều không gian vui chơi ngay trong resort.

Đúng ngày 2/9, resort tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm tranh Quốc khánh, khu vực game zone cho gia đình với nhiều trò chơi thú vị, diễu hành xe đạp quanh khuôn viên resort…

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Một lựa chọn khác phù hợp với gia đình là Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với nhiều hoạt động hấp dẫn dịp 2/9 như Foam Pool Party (tiệc bọt nước hồ bơi), tự sáng tạo quà lưu niệm mang dấu ấn Việt Nam với workshop cắt dán giấy màu áo dài, nón lá, trồng hoa trong ống tre với nhiều kiến thức bổ ích về bảo vệ môi trường…

Cũng nằm trên Bãi Kem thơ mộng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là lựa chọn cao cấp hơn cho những du khách muốn tìm kiếm những bức ảnh để đời. Không gian của trường đại học Pháp giả tưởng thế kỷ 20 “đẹp không góc chết”, thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, có thể làm hài lòng trí tưởng tượng của bất kỳ du khách nào về một thiên đường nhiệt đới có thực.

Một giấc mơ “có thực” khác là Premier Village Phu Quoc tại Mũi Ông Đội - khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam có thể vừa ngắm hoàng hôn, vừa ngắm được bình minh.

Phú Quốc cũng là nơi duy nhất bạn có thể ngắm pháo hoa từ cửa phòng mỗi tối tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton. Khu nghỉ dưỡng với các phòng đều có tầm nhìn ra Cầu Hôn - công trình biểu tượng tại Phú Quốc, là nơi lưu trú đặc sắc cho khách có gu, với dấu ấn mang đậm nét Địa Trung Hải từ kiến trúc đến ẩm thực.

Đây cũng là “tọa độ” giúp du khách dễ dàng di chuyển tới các điểm giải trí tại quần thể Sunset Town, như show Kiss of the Sea, chợ đêm Vui Phết và nhà hát múa rối À Ơi chỉ cách vài bước chân. Du khách đặt phòng dịp này sẽ được hưởng ưu đãi giá phòng đã bao gồm buffet sáng, vé show Kiss of the Sea, vé tham quan Cầu Hôn và vé cáp treo Sun World Hon Thom dành cho 2 người.

Đi ngược xu hướng “lên rừng xuống biển”, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe bằng suối khoáng nóng vẫn luôn được ưa chuộng.

Gần Hà Nội, Serena Resort Kim Bôi (Hòa Bình) luôn là lựa chọn cực “hot” của du khách Thủ đô với tỷ lệ đặt phòng cao. Khu nghỉ dưỡng là nơi du khách có thể sạc năng lượng trong bản giao hưởng xanh mát của thiên nhiên, xả hơi trong các bể khoáng nóng vốn là “đặc sản” của Kim Bôi và giao lưu, tìm hiểu văn hóa Mường.

Đến Serena đúng dịp Quốc khánh 2/9, du khách có thể tham gia miễn phí vào hoạt động giao lưu văn hóa Mường như hội chợ bản, trải nghiệm trò chơi dân gian, hay ngâm chân dược thảo Mế Mường với giá ưu đãi.

Yoko Onsen Quang Hanh.

Cũng là khoáng nóng nhưng kết hợp luôn trong chuyến đi khám phá biển vịnh Hạ Long, Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh) là khu nghỉ dưỡng onsen chuẩn Nhật Bản với nhiều loại hình tắm khoáng như bể đá, bể đào viên, tắm chum hay tắm hang…

Nhân dịp 2/9, Yoko Onsen Quang Hanh mang đến ưu đãi lên tới 28% tùy theo hạng phòng cho du khách muốn lưu trú dài ngày chọn nghỉ dưỡng biệt lập tại Yama Villa, với nguồn khoáng thiên nhiên Quang Hanh dẫn trực tiếp vào từng căn biệt thự.

Trong gói ưu đãi này, du khách còn được hưởng trải nghiệm vui chơi thỏa thích tại Sun World Ha Long với vé miễn phí vào Công viên Rồng, giảm 50% vé Công viên Nước và cáp treo Nữ Hoàng cùng với thẻ WOW Pass để không phải xếp hàng chờ đợi lên cáp.

Ngoài ra, du khách còn nhận được voucher giảm giá 50% vé Sun World Fansipan Legend và Sun World Sầm Sơn với thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng từ lúc phát hành và tối đa không quá 31/12 hoặc theo lịch mở cửa của các công viên.

Sau khi tận hưởng suối khoáng nóng tại Yoko Onsen Quang Hanh, du khách có thể dành thêm 1 đến 2 đêm tại Oakwood Ha Long để tận hưởng không khí biển và ngắm vịnh Hạ Long khi chỉ cách Bãi Cháy chưa đầy một cây số.

Dịp này, khu nghỉ dưỡng tung ưu đãi đặc quyền miễn phí vé vào công viên Rồng và giảm 50% giá vé công viên nước Typhoon và cáp treo Nữ Hoàng tại Sun World Ha Long. Từ ngày 30/8 đến 1/9, du khách còn được tham gia vào sự kiện ẩm thực đặc biệt với những hương vị tinh tế từ Thái Lan với 2 đầu bếp khách mời từ Master Chef của “xứ sở chùa vàng”.