Nhiều mẫu ô tô ồ ạt giảm giá, nỗ lực tìm lại sức mua

(VTC News) -

Thị trường ô tô 2024 đã đi được nửa chặng đường nhưng lượng xe sản xuất 2023 tồn kho tại đại lý còn khá nhiều. Đây chính là lý do nhiều mẫu xe được đại lý chào bán với mức giảm kịch sàn.

Một trong những mẫu xe được giảm giá là Hyundai Creta. Theo đó, giá xe Hyundai Creta bản cao cấp năm 2023 niêm yết ở mức 740 triệu đồng. Đến tháng 3/2024, hãng điều chỉnh giảm xuống còn 699 triệu đồng.

Hiện tại, một số đại lý đang chào bán Hyundai Creta bản cao cấp VIN 2023 kèm chính sách ưu đãi riêng.

Cụ thể, một số đại lý ở miền Trung rao bán phiên bản này với giá 656 triệu đồng, giảm tới 85 triệu đồng so với giá niêm yết năm 2023 và giảm 40 triệu đồng so với mức giá mới điều chỉnh cho năm 2024.

Nhiều dòng xe tiếp tục giảm giá mạnh trong tháng 6 để kích cầu tiêu dùng. (Ảnh minh hoạ)

Tương tự, một đại lý ở miền Bắc chào bán Hyundai Creta tiêu chuẩn sản xuất năm 2023 với giá 545 triệu đồng, thấp hơn 54 triệu so với giá niêm yết cho bản tiêu chuẩn sản xuất 2024 (599 triệu đồng).

Giảm giá nhiều và mạnh phải kể đến dòng ô tô sedan. Nguyên nhân do sự nở rộ của dòng ô tô gầm cao cùng với sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với dòng ô tô sedan do doanh số bán đang có xu hướng sụt giảm mạnh.

Cụ thể, Hyundai Accent vừa được TC Motor trình làng thế hệ mới, một số đại lý phân phối mẫu xe này cũng giảm giá khoảng 10 triệu đồng kèm quà tặng phụ kiện để tạo sức hút với khách hàng.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, một đại lý bán hàng ở miền Trung đang rao bán Hyundai Elantra bản 2.0 AT cao cấp với giá giảm mạnh, lên tới 125 triệu đồng. Giá bản này nay chỉ còn 604 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn niêm yết bản tiêu chuẩn một chút (599 triệu đồng).

Honda City cũng được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá bán thông qua hình thức 100% lệ phí trước bạ. Ngoài giảm giá, đại lý còn tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng giá trị lớn.

Với mức ưu đãi này, nếu khách hàng mua mẫu xe Honda City sẽ được giảm 70 – 90 triệu đồng tuỳ mẫu.

Giảm giá mạnh nhất của hãng xe này phải kể đến xe Honda Accord. Dòng xe này được HVN mạnh tay giảm tới 220 triệu đồng cho khách mua xe.

Hiện giá bán cho dòng xe này từ 599 – 620 triệu đồng tuỳ mẫu.

Honda City giảm từ 70 – 90 triệu đồng tuỳ mẫu. (Ảnh minh hoạ: Honda Việt Nam)

Mẫu sedan nhập khẩu Mitsubishi Attrage cũng được hãng và đại lý ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và một số phụ kiện đi kèm như vỏ bọc vô lăng, camera hành trình, camera lùi, tương ứng mức giảm giá từ 50 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn hỗ trợ vay trả góp lên đến 85% giá trị xe.

Hiện giá bán dòng xe này dao động 380 – 495 triệu đồng tuỳ mẫu.

Ở phân khúc sedan hạng C, Kia K3 liên tiếp được nhà sản xuất, phân phối giảm giá bán. Sau đợt giảm giá vào đầu tháng 5/2024, mới đây Kia K3 tiếp tục được giảm thêm 20 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo và 2.0 AT Premium. Giá bán hai phiên bản này hiện chỉ còn 619 - 714 triệu đồng. Các phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá bán.

4 phiên bản của dòng sedan hạng C - Hyundai Elantra gồm 1.6AT tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0AT và N-Line cũng vừa được TC Motor giảm giá đề xuất 20 - 30 triệu đồng, đưa giá bán mẫu xe này về mức 579 - 769 triệu đồng.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa cập nhật cho thấy, kết thúc 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán hàng đạt 25.794 xe, bao gồm xe 18.235 du lịch; 7.292 xe thương mại và 267 xe chuyên dụng. Trong tháng 5, doanh số xe du lịch tăng 6%; xe thương mại tăng 7% và xe chuyên dụng giảm 4% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.985 xe, tăng 0,02% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.809 xe, tăng 12% so với tháng trước.

Ô tô sedan tại Việt Nam chỉ đạt 14.677 xe, giảm 23,7% tương đương 4.542 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, kết quả này còn khiến ô tô sedan xếp sau dòng xe SUV (đạt 24.428 xe) và MPV (đạt 16.140 xe) về doanh số.

Xu hướng sụt giảm doanh số của dòng ô tô sedan diễn ra ở hầu hết các phân khúc. Trong đó, tính đến hết tháng 5/2024, doanh số phân khúc sedan hạng B giảm 27,2%; sedan hạng C giảm 23,6% trong khi đó sedan hạng D hay sedan cỡ nhỏ hạng A là những phân khúc có lượng xe bán ra thấp nhất thị trường ô tô. Điều này cho thấy, dòng ô tô sedan nói chung đang đánh mất vị thế cũng như sức hút trên thị trường.

Có thể thấy, khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, nhiều mẫu mã ô tô tại Việt Nam được nhà sản xuất, phân phối áp dụng nhiều ưu đãi, giảm giá nhằm giúp dòng xe này tìm lại sức hút.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân được cho là ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ xe ô tô thời gian quan là bởi thị trường bất động sản còn nhiều ảm đảm, biến động của giá vàng quá lớn đã dẫn đến sức mua chưa cao dù các hãng xe liên tục tung khuyến mại, giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Dự báo trong những tháng tiếp theo, sức mua ô tô có thể tăng do nền kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc, sản xuất, kinh doanh từng bước cải thiện và nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh vào cuối năm.