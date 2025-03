Phó thủ tướng: Tính toán quy hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện

(VTC News) -

Sáng 28/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, chuyên gia, kết nối trực tuyến tới các địa phương về phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng nêu, trong bối cảnh thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức, thay đổi, sáp nhập địa giới hành chính các địa phương, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số… đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận, căn cứ, tư duy không gian phát triển. Phó Thủ tướng lưu ý, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm nền tảng, định hướng điều chỉnh các quy hoạch ngành quốc gia, vùng, địa phương, xây dựng đô thị, nông thôn…

Theo Phó Thủ tướng, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải mang tính động, mở và dự báo dài hạn, xác định rõ ràng, chắc chắn những vấn đề cần kiểm soát, quản lý nhưng dứt khoát không để "không biết, không quản được thì cấm"; đồng thời tạo không gian phát triển và sáng tạo cho địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Minh Ngân cho biết, mục tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai. Trong đó, ưu tiên cho việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, duy trì hợp lý diện tích đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, chuyển đổi linh hoạt diện tích đất có hiệu quả thấp.

Cùng với đó, phải đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt 2 con số.

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, sẽ tiếp tục thực hiện khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dự kiến đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 26.782,12 nghìn ha (giảm so với quy hoạch được duyệt là 949,92 nghìn ha). Trong đó, đất lúa là 3.341,80 nghìn ha (giảm 213,79 nghìn ha) cung cấp 39,47 triệu tấn thóc/năm so với nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030 là 33,73 triệu tấn thóc/năm.

Đất lâm nghiệp còn 15.502,07 nghìn ha (giảm 347,70 nghìn ha) bảo đảm tỉ lệ che phủ rừng đạt 46,78%, cao hơn 4,78% so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (42%). Nhóm đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 5.833,25 nghìn ha tăng 936,77 nghìn ha.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ NN&MT tiếp tục chủ trì, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để thống nhất phương án về điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất; tính toán giai đoạn chuyển tiếp sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện cũng như trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã; cơ chế, nguyên tắc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong trường hợp các địa phương hoàn thành sáp nhập.

"Quy hoạch lần này thể hiện tinh thần phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tích hợp với các quy hoạch khác, lấy quy hoạch xây dựng làm trung tâm", Phó Thủ tướng nói.

Đối với đất nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy quản lý đất nông nghiệp, đất lúa theo hướng tiếp cận toàn diện về an ninh lương thực, thực phẩm, đổi mới công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu khi xem xét điều chỉnh, chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rau màu, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, xem xét tiêu chí phân loại đất lâm nghiệp đang trồng các loại cây công nghiệp với đất có rừng che phủ, bảo vệ môi trường để quản lý tách bạch, rõ ràng. Phân bổ chỉ tiêu đất công nghiệp kèm theo nguyên tắc bố trí đất tư, sử dụng hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần có cơ chế mở, linh hoạt để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ các công trình cấp bách ở Đồng bằng sông Cửu Long chưa thể dự báo được; cơ chế bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia đối với các diện tích đất hình thành từ hoạt động lấn biển; phân cấp cho địa phương chủ động huy động nguồn lực thực hiện cải tạo, phục hồi diện tích đất bị ô nhiễm, hoang hoá…