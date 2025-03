Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/3 và rạng sáng 30/3

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/3 và rạng sáng 30/3 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 29/03 - 19h15: Fulham vs Crystal Palace

- Ngày 30/03 - 00h15: Brighton vs Nottingham Forest

Brighton chạm trán Nottingham Forest tại Cúp FA

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 29/03 - 20h00: Sociedad vs Valladolid

- Ngày 29/03 - 22h15: Espanyol vs Atletico

- Ngày 30/03 - 00h30: Alaves vs Vallecano

- Ngày 30/03 - 03h00: Real Madrid vs Leganes

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 29/03 - 18h00: Bình Dương vs Ninh Bình

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/03 - 21h00: Como 1907 vs Empoli

- Ngày 29/03 - 21h00: Venezia vs Bologna

- Ngày 30/03 - 00h00: Juventus vs Genoa

- Ngày 30/03 - 02h45: Lecce vs AS Roma

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 29/03 - 21h30: Borussia M'gladbach vs RB Leipzig

- Ngày 29/03 - 21h30: Hoffenheim vs Augsburg

- Ngày 29/03 - 21h30: Holstein Kiel vs Bremen

- Ngày 29/03 - 21h30: Wolfsburg vs FC Heidenheim

- Ngày 29/03 - 21h30: Munich vs St. Pauli

- Ngày 30/03 - 00h30: E.Frankfurt vs Stuttgart

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 29/03 - 23h00: Reims vs Marseille

- Ngày 30/03 - 01h00: Saint-Etienne vs Paris Saint-Germain

- Ngày 30/03 - 03h05: AS Monaco vs Nice

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 29/03 - 19h30: Watford vs Plymouth Argyle

- Ngày 29/03 - 19h30: Hull City vs Luton Town

- Ngày 29/03 - 22h00: Leeds United vs Swansea

- Ngày 29/03 - 22h00: Middlesbrough vs Oxford United

- Ngày 29/03 - 22h00: Norwich City vs West Brom

- Ngày 29/03 - 22h00: Portsmouth vs Blackburn Rovers

- Ngày 29/03 - 22h00: Burnley vs Bristol City

- Ngày 29/03 - 22h00: Cardiff City vs Sheffield Wednesday

- Ngày 29/03 - 22h00: Stoke City vs QPR

- Ngày 29/03 - 22h00: Sunderland vs Millwall

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 29/03 - 21h00: Sampdoria vs Frosinone

- Ngày 29/03 - 21h00: Mantova vs Sudtirol

- Ngày 29/03 - 21h00: Modena vs Catanzaro

- Ngày 29/03 - 21h00: Cosenza vs Pisa

- Ngày 29/03 - 23h15: Cremonese vs Cittadella

- Ngày 30/03 - 01h30: Sassuolo vs AC Reggiana

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 29/03 - 22h30: Casa Pia AC vs Rio Ave

- Ngày 30/03 - 01h00: CF Estrela da Amadora vs Sporting

- Ngày 30/03 - 03h30: SC Braga vs Arouca

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 29/03 - 22h30: NAC Breda vs FC Groningen

- Ngày 30/03 - 00h45: Willem II vs Almere City FC

- Ngày 30/03 - 00h45: Fortuna Sittard vs Sparta Rotterdam

- Ngày 30/03 - 03h00: NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar

- Ngày 30/03 - 03h00: PEC Zwolle vs RKC Waalwijk

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 29/03 - 20h00: CD Eldense vs Burgos CF

- Ngày 29/03 - 22h15: Racing de Ferrol vs Deportivo

- Ngày 30/03 - 00h30: Cartagena vs Castellon

- Ngày 30/03 - 00h30: Racing Santander vs Real Zaragoza

- Ngày 30/03 - 03h00: Almeria vs Levante

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 29/03 - 12h00: FC Seoul vs Daegu FC

- Ngày 29/03 - 14h30: Daejeon Citizen vs Gwangju FC

- Ngày 29/03 - 14h30: Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 29/03 - 12h00: Albirex Niigata vs Gamba Osaka

- Ngày 29/03 - 12h00: Kashiwa Reysol vs Tokyo Verdy

- Ngày 29/03 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 29/03 - 12h00: Nagoya Grampus Eight vs Yokohama FC

- Ngày 29/03 - 13h00: Avispa Fukuoka vs Machida Zelvia

- Ngày 29/03 - 13h00: Kashima Antlers vs Vissel Kobe

- Ngày 29/03 - 15h00: FC Tokyo vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 29/03 - 19h00: Hannover 96 vs Magdeburg

- Ngày 29/03 - 19h00: Berlin vs Karlsruher SC

- Ngày 29/03 - 19h00: Paderborn vs FC Cologne

- Ngày 30/03 - 02h30: Kaiserslautern vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 29/03 - 21h00: Kedah vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 29/03 - 13h00: Sydney FC vs Melbourne City FC

- Ngày 29/03 - 15h35: Melbourne Victory vs Adelaide United

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 29/03 - 14h30: Dalian Zhixing FC vs Changchun Yatai

- Ngày 29/03 - 14h30: Tianjin Jinmen Tiger vs Qingdao Hainiu

- Ngày 29/03 - 17h00: Henan Songshan Longmen vs Shanghai Shenhua

- Ngày 29/03 - 18h00: Meizhou Hakka vs Shandong Taishan

- Ngày 29/03 - 18h35: Beijing Guoan vs Chengdu Rongcheng

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 30/03 - 01h30: New England Revolution vs New York Red Bulls

- Ngày 30/03 - 01h30: Toronto FC vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 30/03 - 03h30: Colorado Rapids vs Charlotte

- Ngày 30/03 - 06h30: Atlanta United vs New York City FC

- Ngày 30/03 - 06h30: DC United vs Columbus Crew

- Ngày 30/03 - 06h30: Inter Miami CF vs Philadelphia Union

- Ngày 30/03 - 07h30: Chicago Fire vs CF Montreal

- Ngày 30/03 - 07h30: FC Dallas vs Sporting Kansas City

- Ngày 30/03 - 07h30: Minnesota United vs Real Salt Lake

- Ngày 30/03 - 07h30: Nashville SC vs FC Cincinnati

- Ngày 30/03 - 09h30: LA Galaxy vs Orlando City

- Ngày 30/03 - 09h30: San Diego vs Los Angeles FC

- Ngày 30/03 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 30/03 - 02h30: Instituto Cordoba vs San Martin San Juan

- Ngày 30/03 - 04h30: Central Cordoba de Santiago vs Argentinos Juniors

- Ngày 30/03 - 04h45: Independiente vs Godoy Cruz

- Ngày 30/03 - 07h00: River Plate vs Rosario Central

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 30/03 - 06h05: Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

- Ngày 30/03 - 08h10: Independiente Medellin vs Aguilas Doradas Rionegro

Lịch thi đấu VĐQG Qatar

- Ngày 30/03 - 01h00: Al-Ahli vs Al-Rayyan

- Ngày 30/03 - 01h00: Al-Gharafa vs Al-Duhail SC

- Ngày 30/03 - 01h00: Al-Sadd vs Al-Wakra

- Ngày 30/03 - 01h00: Qatar SC vs Al-Arabi

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 30/03 - 06h00: Toluca vs Pachuca

- Ngày 30/03 - 06h00: FC Juarez vs Puebla

- Ngày 30/03 - 08h05:CF America vs Tigres

- Ngày 30/03 - 10h05: CD Guadalajara vs Cruz Azul

- Ngày 30/03 - 10h10: Monterrey vs Tijuana