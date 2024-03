Nhân viên ngân hàng ngăn vụ giả danh công an lừa đảo 400 triệu đồng

(VTC News) -

Theo tin từ Công an tỉnh Cao Bằng ngày 27/3, Công an huyện Trùng Khánh vừa phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Trùng Khánh ngăn chặn kịp thời vụ lừa qua mạng bằng hình thức giả danh công an, viện kiểm sát.

Khoảng 16h20 ngày 26/3, ông T.V.M. (64 tuổi) đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Trùng Khánh yêu cầu rút hết số tiền tiết kiệm 400 triệu đồng và chuyển đến một số tài khoản của người lạ.

Trong quá trình giao dịch, chuyên viên ngân hàng nhận thấy ông M. có biểu hiện hồi hộp, lo lắng nên đã mời vào phòng riêng trao đổi nhằm trì hoãn giao dịch, đồng thời liên hệ Công an huyện Trùng Khánh xin hỗ trợ.

Công an huyện Trùng Khánh phối hợp cán bộ ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 400 triệu đồng. (Ảnh: CACC)

Cảnh sát xác định ông M. bị một nhóm người lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại qua Zalo video. Những kẻ này mặc trang phục của lực lượng công an, viện kiểm sát, nói rằng ông M. liên quan đến một vụ án rửa tiền lớn và sẽ bị tạm giam 90 ngày. Chúng còn gửi một số văn bản giả mạo của viện kiểm sát nhằm khiến nạn nhân sợ hãi, tin theo.

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu ông M. rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào số tài khoản do chúng cung cấp, dọa sẽ cho lực lượng Cảnh sát 113 đến bắt nếu ông không làm theo. Do hoang mang lo sợ, ông M. ra ngân hàng để thực hiện yêu cầu của chúng.

Cán bộ công an huyện đã phối hợp với ngân hàng giải thích rõ với ông M. về thủ đoạn lừa đảo của chúng, ông yên tâm về nhà, không rút tiền nữa.

Sau đó, ông M. viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an huyện Trùng Khánh và cán bộ ngân hàng đã kịp thời giải thích, hỗ trợ ông để không bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền tiết kiệm.