Nhận định, dự đoán tỷ số Anh vs Argentina: Kane, Bellingham so tài Messi

(VTC News) -

Trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) tại sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Mỹ). Siêu máy tính của Opta tính toán tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina với ưu thế rất nhỏ cho đại diện châu Âu: Anh thắng trong 38,2% mô phỏng trước trận, Argentina đạt 32%, còn tỷ lệ hòa sau 90 phút là 29,7%.

Cơ hội vào chung kết còn sít sao hơn: Anh đạt 51,9%, Argentina là 48,1%. Tâm điểm của trận đấu là màn so tài giữa 2 số 10 - Jude Bellingham của Anh và Lionel Messi của Argentina.

Thông tin nhanh trận Anh vs Argentina Thời gian: 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ Giải đấu: Bán kết World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Anh vs Argentina

Đây là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup, nơi yếu tố chuyên môn luôn đi kèm áp lực tâm lý và tính đối kháng cao. Anh bước vào trận với lợi thế nhỏ theo các mô hình dự đoán, nhưng khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể, phản ánh sự cân bằng về chất lượng đội hình và khả năng cạnh tranh.

Đội tuyển Anh đấu với Argentina ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh sở hữu hai mũi nhọn tấn công hiệu quả nhất giải là Harry Kane và Jude Bellingham, mỗi người có 6 bàn vá đều là những điểm cuối được dồn bóng trong các pha tấn công. Trong khi đó, Argentina lại có cấu trúc tấn công đa dạng hơn, với Lionel Messi đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và tạo đột biến, bên cạnh sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Cuộc đối đầu này vì vậy không chỉ là màn so tài giữa các ngôi sao tấn công hàng đầu, mà còn là bài toán chiến thuật giữa hai HLV. Anh cần tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các cá nhân chủ lực, còn Argentina phải duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trước đối thủ có khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Một yếu tố quan trọng khác là thể lực và khả năng duy trì cường độ trong suốt trận đấu, đặc biệt khi cả hai đội đều đã trải qua những trận đấu căng thẳng ở vòng knock-out. Điều này có thể khiến thế trận trở nên thận trọng hơn ở giai đoạn đầu, trước khi tăng tốc ở hiệp hai. Nhìn chung, đây là trận đấu khó đoán, nơi sự khác biệt có thể đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc những tình huống cố định.

Phong độ Anh

Anh thắng 4 trận World Cup liên tiếp, lần đầu làm được điều này kể từ chuỗi 6 trận kéo dài từ World Cup 1966 sang 1970. Tam sư cũng chỉ thua 1 trong 11 trận World Cup gần nhất, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Bellingham càng vào sâu càng thể hiện được vai trò quan trọng. (Ảnh: Reuters)

Sản lượng bàn thắng của Anh ấn tượng hơn cảm giác chung về màn trình diễn. Họ đã ghi 13 bàn tại World Cup 2026, cân bằng thành tích tốt nhất của đội tuyển trong một kỳ giải. Tuy nhiên, 12 trong 13 bàn đến từ Kane và Bellingham, mỗi người 6 bàn. Marcus Rashford là cầu thủ còn lại ghi bàn cho Anh.

Bellingham đang tạo kỳ giải đặc biệt. Anh ghi cú đúp ở 2 trận knock-out liên tiếp, điều chưa cầu thủ Anh nào từng làm tại World Cup. Kane vẫn là trung phong then chốt, nhưng nếu Argentina khóa được đường chuyền vào vùng cấm, Tuchel cần thêm đóng góp từ Saka, Gordon hoặc các phương án từ ghế dự bị.

Phong độ Argentina

Argentina bất bại 12 trận World Cup liên tiếp, trong đó thắng 10 và hòa 2. Đây là chuỗi dài nhất trong lịch sử đội tuyển tại giải đấu. Họ cũng đã thắng 6 trận World Cup liên tiếp lần đầu tiên, đồng thời ghi ít nhất 2 bàn ở 12 trận World Cup liền.

Hàng công Argentina đang đạt sản lượng cao nhất giải. Đội bóng Nam Mỹ ghi 17 bàn tại World Cup 2026, chỉ còn kém 1 bàn so với thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển ở một kỳ World Cup. Messi ghi 8 bàn, đồng thời có kiến tạo cho Alexis Mac Allister ở trận gặp Thụy Sỹ.

Điểm đáng chú ý là Argentina đã nhiều lần tự đặt mình vào thế khó ở vòng knock-out. Họ để Cape Verde kéo vào hiệp phụ, bị Ai Cập dẫn 2-0 tới phút 78, rồi cần thêm thời gian trước Thụy Sỹ. Bản lĩnh vẫn còn, nhưng khối lượng vận động tích lũy là yếu tố Scaloni khó bỏ qua.

Messi và đồng đội liên tục bị đặt vào thế phải vượt khó. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Anh vs Argentina

Anh tiếp tục thiếu Jarell Quansah vì án treo giò, trong khi Jordan Henderson nghỉ hết giải. Reece James đã vượt qua một số lo ngại thể lực, nhưng chưa chắc được dùng từ đầu. Declan Rice là dấu hỏi lớn hơn, sau khi bị ốm trước trận gặp Na Uy và phải rời sân ở giờ nghỉ. Dù vậy, khả năng Rice đá chính vẫn được đánh giá cao vì vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Argentina không có ca vắng mặt chắc chắn. Facundo Medina đã ngồi dự bị vài trận gần đây vì vấn đề gặp phải trước Cape Verde, nên Nicolas Tagliafico nhiều khả năng tiếp tục đá hậu vệ trái. Lionel Scaloni có thể chọn Julian Alvarez đá cạnh Messi, trong khi Lautaro Martinez là phương án tạo khác biệt từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O‘Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Dự đoán Anh - Argentina: Đội nào thắng?

Opta dự đoán tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina gần như chia đôi khi tính cả khả năng đi tiếp. Điều này phản ánh đúng trạng thái của hai đội: Anh có Kane và Bellingham đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao, còn Argentina sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất giải và kinh nghiệm xử lý các trận knock-out dài hơi.

Số bàn thắng có thể không thấp. Argentina ghi ít nhất 2 bàn trong 12 trận World Cup liên tiếp, còn Anh ghi ít nhất 2 bàn ở 4 trận gần nhất. Chỉ báo hai đội cùng ghi bàn ở mức khá, nhất là khi cả hai đều để lộ vấn đề phòng ngự trong giai đoạn knock-out.

Phạt góc có thể đến từ hai hướng khác nhau. Anh có Rice và Saka phụ trách các tình huống cố định, trong khi Argentina dựa nhiều vào Messi ở phạt góc, đá phạt và penalty. Yếu tố thẻ phạt cần được chú ý vì đây là cặp đấu giàu tính đối kháng, tuyến giữa có Rice, De Paul, Paredes, Bellingham và Enzo Fernandez thường xuyên tranh chấp ở cường độ cao.

Argentina có nhiều kinh nghiệm hơn trong các trận phải đá thêm thời gian, nhưng Anh đang có hai cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử đội tuyển ở một kỳ World Cup. 90 phút dễ kết thúc với tỷ số cân bằng.

Dự đoán kết quả: Anh 2-2 Argentina (Argentina thắng trong hiệp phụ).