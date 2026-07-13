Siêu máy tính dự đoán bán kết World Cup 2026: Tây Ban Nha bất lợi

(VTC News) -

Trước vòng bán kết, siêu máy tính Opta thực hiện 25.000 lần mô phỏng giải đấu dựa trên các dữ liệu đầu vào của 4 đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Pháp là đội có xác suất tham dự trận chung kết World Cup 2026 cao nhất theo các kịch bản của thuật toán này, vượt trên Tây Ban Nha, Anh và đương kim vô địch Argentina.

Trong khi đó, Tây Ban Nha từng được máy tính xếp hạng cao nhất về cơ hội vô địch lại là đội có xác suất vào chung kết thấp nhất. Lý do chủ yếu là họ phải đối đầu với đội tuyển Pháp có sức mạnh lớn nhất - dựa trên dữ liệu tổng quan và các thông số phong độ các trận đã qua. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa nếu vượt qua vòng bán kết, cơ hội vô địch của Tây Ban Nha sẽ cao hơn đội còn lại.

Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử World Cup cả bốn đội vào bán kết đều từng vô địch thế giới, sau các kỳ giải năm 1970 và 1990. Tây Ban Nha, Pháp và Argentina đã giành cúp vô địch ở ba trong bốn kỳ World Cup nam gần đây nhất, trong khi Anh đang hướng tới việc chấm dứt chuỗi “60 năm đau khổ”, khi chưa từng nâng cao chiếc cúp danh giá này kể từ năm 1966.

Đội tuyển Pháp được đánh giá có khả năng vào trận chung kết cao nhất. (Ảnh: Reuters)

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, đoàn quân của HLV Didier Deschamps có 57,7% khả năng đánh bại Tây Ban Nha để giành vé vào trận chung kết. Pháp cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, với 34,05% trong các lần mô phỏng.

“Les Blues” đang thể hiện phong độ thuyết phục tại World Cup 2026. Kylian Mbappe dẫn đầu hàng công với 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới, trong khi Ousmane Dembele đã có 5 pha lập công. Bộ đôi này cùng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết.

Pháp trở thành đội tuyển thứ hai trong 50 năm qua sở hữu 2 cầu thủ cùng ghi từ 5 bàn trở lên tại một kỳ World Cup, sau Brazil năm 2002 (Ronaldo 8 bàn, Rivaldo 5 bàn). Sau đó, Anh cũng làm được điều tương tự với Harry Kane và Jude Bellingham (đều ghi 6 bàn).

Chiến thắng 2-0 trước Morocco cũng là trận thắng thứ 20 của đội tuyển Pháp tại World Cup dưới thời Didier Deschamps, giúp ông trở thành HLV đầu tiên đạt cột mốc này tại vòng chung kết. Đây đồng thời là trận World Cup thứ 25 ông dẫn dắt tuyển Pháp, từ đó cân bằng kỷ lục của Helmut Schon. Trận bán kết gặp Tây Ban Nha sẽ giúp HLV Deschamps chính thức lập kỷ lục mới trong kỳ giải thế giới cuối cùng trước khi chia tay đội tuyển.

Tuy nhiên, đây hứa hẹn sẽ là màn đối đầu cực kỳ căng thẳng bởi Tây Ban Nha có thể xem là đội gây ấn tượng mạnh thứ hai tại giải. Tây Ban Nha có tới 42,3% khả năng vào chung kết, là ứng viên số hai cho chức vô địch với 23,45%.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente lần đầu tiên để thủng lưới tại World Cup năm nay ở trận tứ kết với Bỉ. Charles De Ketelaere ghi bàn gỡ hòa sau khi Fabian Ruiz mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Pha đánh đầu của De Ketelaere đã chấm dứt chuỗi 649 phút không thủng lưới của Tây Ban Nha tại World Cup.

Đội tuyển Tây Ban Nha có 42,3% cạnh tranh ở trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha góp mặt ở bán kết World Cup, sau khi lên ngôi vô địch tại Nam Phi năm 2010. Dù Pháp được đánh giá cao hơn, Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 36 trận bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển, kể từ thất bại 0-1 trước Colombia trong trận giao hữu hồi tháng 3/2024 (thắng 27, hòa 9).

Trong khi đó, Anh chưa thực sự có màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt World Cup, nhưng có lẽ điều đó lại khiến họ trở nên nguy hiểm hơn. Siêu máy tính Opta dự đoán “Tam sư” có 50,9% cơ hội giành vé vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1966, đồng thời được lựa chọn là ứng viên số ba cho chức vô địch với 21,94%.

Sau cú đúp trước Mexico ở vòng 1/8 và Na Uy ở vòng tứ kết, Jude Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận liên tiếp ở vòng knock-out của cùng một kỳ World Cup kể từ Diego Maradona năm 1986 (ghi hai bàn trước Anh và hai bàn trước Bỉ).

Phong độ đó cũng nối dài thành tích ấn tượng của tuyển Anh tại các giải đấu lớn. Kể từ năm 2018, “Tam sư” đã bốn lần vào bán kết các giải đấu lớn (World Cup và EURO), bằng đúng tổng số lần họ làm được điều đó trong toàn bộ lịch sử trước World Cup 2018.

Dù là đương kim vô địch, Argentina lại được siêu máy tính đánh giá thấp nhất trong bốn đội còn lại với 20,55% cơ hội vô địch. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Anh được xem là cân bằng khi Argentina vượt qua đối thủ ở 49,1% số lần mô phỏng.

Ở tứ kết, Argentina vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ. Dù Lionel Messi lần đầu tiên không ghi bàn tại World Cup 2026, anh vẫn để lại dấu ấn với quả phạt góc giúp Alexis Mac Allister mở tỷ số. Sau khi Breel Embolo bị truất quyền thi đấu, Julian Alvarez và Lautaro Martinez lần lượt lập công để đưa nhà đương kim vô địch vào bán kết.