Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động AT&T ở Texas, Mỹ. Pháp là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận từ đầu World Cup 2026. Sau khi đứng đầu bảng I, đội bóng của HLV Didier Deschamps lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Morocco, ghi tổng cộng 16 bàn. Tây Ban Nha hòa Cape Verde ở trận ra quân rồi thắng liên tiếp 5 trận, gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp có 43,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha đạt 29%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,1%.

Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Pháp giành quyền vào chung kết trong 57,1% số lượt mô phỏng. Hai đội được đánh giá không có khoảng cách lớn, dù “Les Bleus” đang đứng đầu dự báo vô địch với xác suất 34,59%, còn Tây Ban Nha đạt 23,8%.

Mô hình của Sports Mole lại nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha. “La Roja” có 41,45% khả năng thắng, Pháp đạt 35,35%, còn tỷ lệ hòa là 23,25%. Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về kịch bản trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 62,8%, còn khả năng hai đội cùng ghi bàn là 64,2%.

Đây là lần thứ tám Pháp góp mặt ở bán kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

Sức mạnh tấn công vượt trội của Pháp

Chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết giúp Pháp nối dài chuỗi thắng lên 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, họ sẽ trở thành đội tuyển châu Âu thứ hai trong lịch sử thắng 7 trận World Cup liên tiếp, sau Italy ở hai kỳ World Cup 1934 và 1938.

Đây cũng là lần thứ tám Pháp góp mặt ở bán kết World Cup, chỉ kém Đức (12 lần). Đáng chú ý, ở ba kỳ World Cup gần đây nhất, họ đều giành vé vào chung kết mà không để thủng lưới ở bán kết.

Kylian Mbappe đang trải qua thêm một kỳ World Cup xuất sắc và nhiều khả năng vẫn đủ thể lực để đối đầu Tây Ban Nha dù gặp vấn đề ở mắt cá chân trong trận thắng Morocco. Tiền đạo người Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026, cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Không chỉ xuất sắc trong khâu ghi bàn, Mbappe còn là trung tâm sáng tạo của đội tuyển Pháp. Bộ đôi Mbappe - Ousmane Dembele đã tạo ra 19 cơ hội cho nhau tại giải đấu.

Bộ tứ tấn công gồm Mbappe, Dembele, Michael Olise cùng một trong hai cầu thủ Bradley Barcola hoặc Desire Doue đã chứng minh khả năng xuyên phá ngay cả những hàng phòng ngự khó chịu nhất.

Tây Ban Nha mới có 1 bàn thua duy nhất ở World Cup 2026 sau trận đấu với Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha phòng ngự tuyệt đối

Dù Pháp đang có hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha cũng thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng. Bàn thắng bằng đầu của Charles De Ketelaere trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết là bàn thua duy nhất mà Tây Ban Nha phải nhận tại World Cup năm nay.

Không chỉ thi đấu tốt tại World Cup 2026, Tây Ban Nha còn duy trì phong độ ổn định trong nhiều năm. Kể từ World Cup 2018, họ chỉ thua 1 trong 27 trận tại các giải đấu lớn (thắng 16, hòa 10).

Sau thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở World Cup 2022, Tây Ban Nha đã trải qua 14 trận bất bại, chỉ để lọt lưới 5 bàn và chưa từng thủng lưới quá một bàn trong bất kỳ trận nào. Họ giữ sạch lưới tới 9 trận trong chuỗi này.

Nhờ hàng thủ chắc chắn, Tây Ban Nha lần thứ hai góp mặt ở bán kết World Cup. Lần gần nhất họ vào đến bán kết là năm 2010, giải đấu mà họ lên ngôi vô địch. Tính trên mọi giải đấu lớn, Tây Ban Nha đã dự 7 trận bán kết và chỉ một lần bị loại, đó là thất bại trước Italy trên chấm luân lưu ở EURO 2020 sau khi hòa 1-1.

Nếu đánh bại Pháp, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên thắng 8 trận knock-out liên tiếp tại các giải đấu lớn, vượt qua kỷ lục 7 trận của Italy (1934-1938) và chính họ giai đoạn 2008-2012.

Dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Dự đoán Pháp - Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Khoảng cách giữa hai đội nhỏ đến mức các siêu máy tính chưa thể thống nhất rằng đội nào vượt trội. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ, nhưng mỗi đội vẫn có khả năng ghi bàn. Cuộc đối đầu có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc thể hiện đẳng cấp cá nhân, và Mbappe là ứng viên sáng giá nhất để tạo ra khoảnh khắc đó.

Thế trận có thể được chia thành những giai đoạn trái ngược: Tây Ban Nha kiên trì kiểm soát, còn Pháp chờ thời điểm đẩy nhanh nhịp độ. Khả năng cả hai đội ghi bàn tương đối rõ. Thống kê trước trận Pháp vs Tây Ban Nha chỉ ra đây là cặp đấu rất cân bằng và cả 2 đội đều có điểm mạnh khắc chế lẫn nhau.

Pháp nhỉnh hơn nhờ tốc độ, khả năng kết thúc tình huống và sự linh hoạt khi không có bóng. Tuy nhiên, cấu trúc phòng ngự của Tây Ban Nha đủ tốt để kéo trận đấu đến những phút cuối.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.

Trận Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 15/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Pháp vs Tây Ban Nha.