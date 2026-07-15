Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Anh, bán kết World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Argentina vs Anh diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, Mỹ. Đây là lần đầu hai đội gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2005.

Argentina bước vào bán kết với thành tích toàn thắng 6 trận, ghi 17 bàn thắng. Nhà đương kim vô địch lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sỹ ở vòng knock-out, nhưng đều trải qua những thời điểm khó khăn. Anh cũng thắng 4 trận liên tiếp kể từ sau vòng bảng, gần nhất là màn ngược dòng 2-1 trước Na Uy sau hiệp phụ.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Anh ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Anh có 38,2% khả năng thắng trong 90 phút. Argentina đạt 32%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 29,7%.

Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Anh giành quyền vào chung kết trong 51,9% số lượt mô phỏng. Tỷ lệ tương ứng của Argentina là 48,1%, cho thấy khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Anh. “Tam sư” có 41,8% khả năng thắng, Argentina đạt 35,2%, còn tỷ lệ hòa là 22,95%. Các thống kê đáng chú ý trước trận Anh vs Argentina hướng đến một trận đấu có nhiều tình huống nguy hiểm. Khả năng xuất hiện ít nhất 1,5 bàn đạt 83,88%, trong khi tỷ lệ hai đội cùng ghi bàn đạt 65,3%.

Đội tuyển Anh được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn Argentina. (Ảnh: Reuters)

Anh đặt niềm tin vào Kane, Bellingham

Đội tuyển Anh phải rất vất vả mới giành vé vào bán kết khi lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 sau hiệp phụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Miami. Jude Bellingham lập cú đúp và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong màu áo “Tam sư”.

Ngôi sao của Real Madrid đã ghi hai bàn ở cả hai trận World Cup gần nhất. Trong lịch sử đội tuyển Anh tại World Cup, chỉ Harry Kane (4 trận) và Gary Lineker (3 trận) có nhiều trận ghi từ hai bàn trở lên hơn Bellingham.

Bellingham và Harry Kane hiện đều có 6 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup hai cầu thủ của cùng một đội tuyển cùng ghi ít nhất 6 bàn ở một kỳ giải.

Nếu ra sân trước Argentina, Harry Kane sẽ có trận thứ 121 cho đội tuyển Anh, trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử. Chỉ thủ môn Peter Shilton (125 trận) còn xếp trên anh.

Chiến thắng trước Na Uy cũng giúp tuyển Anh lần thứ tư góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn kể từ năm 2018 (World Cup và EURO), bằng tổng số lần họ làm được điều này trong toàn bộ lịch sử trước World Cup 2018.

Đây là lần thứ sáu Argentina góp mặt ở bán kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

Argentina giàu kinh nghiệm

Argentina là một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup. Chỉ Brazil (5 lần), Đức và Italy (cùng 4 lần) vô địch nhiều hơn ba danh hiệu của “Albiceleste”.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đăng quang tại Qatar 2022 sau chiến thắng trước Pháp trên chấm luân lưu trong một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử.

Đây là lần thứ sáu Argentina góp mặt ở bán kết World Cup. Điều đáng chú ý là họ đã thắng cả 5 trận bán kết trước đó, thành tích hoàn hảo chưa đội tuyển nào sánh kịp. Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026 cũng là mạch thắng dài nhất của Argentina trong lịch sử giải đấu.

Bốn trận gần nhất, Argentina đều ghi đúng 3 bàn. Nếu tiếp tục làm được điều này trước Anh, họ sẽ trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup ghi ít nhất ba bàn ở năm trận liên tiếp, sau tuyển Pháp trải dài qua hai kỳ World Cup 2022 và 2026.

Argentina đã ghi 17 bàn, nhiều nhất giải và chỉ còn cách kỷ lục 18 bàn của chính họ tại World Cup 1930 đúng một bàn thắng. Trong số đó, Lionel Messi ghi 8 bàn, ngang bằng Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dự đoán Argentina vs Anh

Dự đoán Anh - Argentina: Đội nào thắng?

Anh có thể chủ động gây sức ép vào tuyến giữa, hạn chế thời gian xử lý bóng của Messi và buộc Argentina triển khai sang hai biên. Tuy nhiên, pressing quá quyết liệt cũng tạo khoảng trống để Messi, Mac Allister hoặc Alvarez khai thác sau lưng hàng tiền vệ.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra giằng co trong hiệp một. Anh có ưu thế về thể lực, khả năng tranh chấp và bóng bổng, còn Argentina nhỉnh hơn ở kỹ năng kiểm soát nhịp độ và xử lý trong không gian hẹp.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn tương đối rõ. Anh sở hữu nhiều cầu thủ có thể xâm nhập vùng cấm, trong khi Argentina đã duy trì hiệu suất 3 bàn mỗi trận suốt vòng knock-out. Dù vậy, tính chất của một trận bán kết có thể khiến hai đội thận trọng hơn khi tỷ số còn cân bằng.

Khoảnh khắc cá nhân có thể quyết định kết quả. Anh nhỉnh hơn theo cả Opta lẫn Sports Mole, nhưng Argentina sở hữu kinh nghiệm xử lý những trận đấu căng thẳng và một Messi vẫn có khả năng thay đổi cục diện chỉ bằng một đường chuyền.

Dự đoán tỷ số: Argentina 1-2 Anh.

Trận Argentina vs Anh diễn ra lúc 2h ngày 16/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Argentina vs Anh.