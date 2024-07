(VTC News) -

Thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?

Trong quá trình sử dụng, tiền có thể bị rách, nát, hoặc hư hỏng, khiến nó không còn đủ tiêu chuẩn lưu thông và sử dụng được như lúc ban đầu. Vì vậy, Nhà nước đã đưa ra quy định và tiêu chuẩn để thu hồi và quản lý tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bao gồm các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer) và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành nhưng bị rách, nát, hư hỏng hoặc biến dạng theo quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định trong Thông tư số 25/2013/TT-NHNN.

Cụ thể như sau:

- Tiền giấy bị rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông: Các đặc điểm như mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhoè, bẩn, cũ; hoặc bị rách rời nhưng còn nguyên tờ tiền. Tiền kim loại bị mòn, han gỉ, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn, chữ, số và lớp mạ trên đồng tiền.

- Tiền giấy bị rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản: Các đặc điểm như thủng lỗ, bị rách mất một phần; tiền được can dán lại; cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao; giấy in, màu sắc, đặc điểm kỹ thuật bảo an của đồng tiền bị biến đổi do tác động của hóa chất; viết, vẽ, tẩy xóa hoặc đồng tiền bị mục hoặc biến dạng nhưng không do hành vi hủy hoại.

Tiền kim loại bị cong, vênh, thay đổi định dạng, hình ảnh thiết kế do tác động của ngoại lực hoặc nhiệt độ cao; bị ăn mòn do tiếp xúc với hoá chất.

- Tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất như giấy in bị gấp nếp làm mất hình ảnh hoặc mất màu in, lấm bẩn mực in và các lỗi khác trong khâu in, đúc.

Nguyên tắc tiêu hủy tiền phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và bí mật Nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Nguyên tắc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2020/TT-NHNN. Nguyên tắc tiêu hủy tiền phải đảm bảo:

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và bí mật Nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền.

2. Tiền tiêu hủy được kiểm đếm chọn mẫu làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy quyết định tỷ lệ kiểm đếm từng loại tiền trước khi tiêu hủy.

3. Tiêu hủy theo số tiền thực tế đã nhận từ Kho tiền Trung ương sau khi có kết quả kiểm đếm, phân loại của Hội đồng tiêu hủy.

4. Tiền sau khi đã tiêu hủy thành phế liệu phải bảo đảm không thể khôi phục để sử dụng lại như tiền.

Thông tư cũng quy định, phương pháp tiêu hủy tiền như sau:

- Tiền tiêu hủy là tiền giấy được tiêu hủy bằng hệ thống máy cắt hủy chuyên dùng

- Tiền tiêu hủy là tiền kim loại được tiêu hủy bằng phương pháp nấu chảy hoặc máy hủy tiền kim loại chuyên dùng.