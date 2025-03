(VTC News) -

Thành phần của cây tầm bóp

Cây tầm bóp là loại cây mọc dại ở các vùng quê của Việt Nam và rất phổ biến. Loại cây này từ lâu được dùng như một loại rau ăn và làm thuốc chữa bệnh. Trong đông y, tầm bóp nhiều công dụng chữa bệnh nên nhiều gia đình thường trồng dự phòng trong vườn nhà để dùng khi cần.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, cây tầm bóp không chứa độc tính. Thân và quả tầm bóp được dùng để làm dược liệu.

Thành phần chính của tầm bóp

Quả của cây tầm bóp có thành phần chính là chất xơ, chất béo, protein, đường, Vitamin C, các khoáng chất (lưu huỳnh, sắt, kẽm, magie, canxi, photpho, clo, natri,..). Trong thân cây chứa các Physalin A-D, Physagulin A-G, các alkaloid. Tầm bóp vị đắng, mát, quả chua nhẹ, có thể dùng để làm rau ăn. Trong đông y, các bộ phận của tầm bóp như thân, quả, lá, rễ đều có thể dùng làm thuốc. Cây tầm bóp có thể dùng tươi hoặc phơi khô đều được.

Một số tác dụng dược lý

Các chất trong cây tầm bóp được cho là có khả năng kích thích miễn dịch hiệu quả, đặc biệt là khả năng chống tế bào ung thư, nhất là ung thư bạch cầu. Chất Physalin F và D có hoạt chất diệt tế bào ung thư ác tính. Chất Physalin B, D, F, G tác dụng tốt trong việc ức chế sự phát triển của ký sinh trùng gây bệnh sốt rét.

Rau tầm bóp rất tốt cho sức khoẻ

Rau tầm bóp có tác dụng gì?

Báo VietNamNet dẫn lời lương y Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tầm bóp là cây rau dại ở nước ta, hay mọc ở các mảnh đất hoang. Lương y Sáng cho biết thường xuyên ăn rau này có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch do cây tầm bóp cung cấp một lượng lớn vitamin C giúp hạn chế các gốc tự do gây hại các mạch máu. Lượng vitamin C và vitamin A còn mang lại khả năng kiểm soát cholesterol máu, tránh được các bệnh lý do tăng cholesterol máu như bệnh đột quỵ não.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cao nên loại rau này còn hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tốt cho người bệnh đang trong quá trình điều trị ung thư phổi, dạ dày, gan, đại tràng, vòm hầu họng.

Người bệnh tiểu đường ăn rau tầm bóp thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết, thành phần vitamin trong rau tăng tác dụng hormone insulin trong máu.

Lưu ý, lương y Sáng khuyến cáo thêm loại cây này lành tính nhưng bạn không nên ăn quá nhiều, không tự ý kết hợp với các thảo dược khác. Người từng dị ứng với rau tầm bóp không nên ăn.