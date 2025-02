Người đàn ông đi xe máy 'làm xiếc' trên đường phố ở Nghệ An

Ngày 21/2, trên mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông làm xiếc trên xe máy.

Video: Người đàn ông "làm xiếc" trên xe máy

Theo clip, người đàn ông trung tuổi, đi xe máy BKS 37N - 2704 đang đi trên đường Lê Lợi, TP Vinh, bất ngờ thả 2 tay khỏi tay lái, sau đó nằm ngả người trên yên xe, 2 chân gác lên tay lái xe máy.

Người đàn ông đi xe máy dang 2 tay 2 chân trên đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An)

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội ngày 21/2, nhiều người lên án trước hành vi xem thường pháp luật giao thông của người đàn ông này.

Nhiều người mong muốn, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe, cảnh báo cho người khác.

Hiện CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

8. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện.”