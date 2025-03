Dừng, đỗ xe tại khu vực cấm trong tình huống khẩn cấp có bị xử phạt?

(VTC News) -

Liên quan đến việc xử lý vi phạm dừng, đỗ tại khu vực cấm trong trường hợp khẩn cấp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết, theo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, nếu phương tiện buộc phải dừng, đỗ do sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng, người điều khiển xe cần bật đèn cảnh báo hoặc đặt biển cảnh báo phía sau xe.

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

"Lực lượng CSGT sẽ xác minh các tình huống thực tế, và người điều khiển phương tiện cần cung cấp thông tin cần thiết để làm căn cứ xem xét miễn xử phạt. Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn", Thượng tá Bình nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Chiều 27/3, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Bình cho biết trong quý I/2025, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 12.290 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, giảm 1.807 trường hợp (tương đương 14,7%) so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, các vi phạm chủ yếu xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố, các tuyến quốc lộ, bến xe khách, sân bay Tân Sơn Nhất… Tuy nhiên, từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực và lực lượng chức năng ra quân quyết liệt, tình trạng vi phạm đã có chuyển biến tích cực.