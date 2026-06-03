Huyền thoại 6 ngón chân ghi 4 bàn vào lưới Brazil ở World Cup bị lãng quên

(VTC News) -

Trong lịch sử World Cup, không nhiều cầu thủ có thể ghi bốn bàn thắng trong một trận đấu, chưa nói đến đối thủ là Brazil. Người hiếm hoi làm được điều này là Ernest Wilimowski. Tuy nhiên, ông lại gần như biến mất khỏi ký ức của phần lớn người hâm mộ bóng đá hiện đại.

Xét về tài năng và những dấu ấn để lại trên sân cỏ, Wilimowski xứng đáng được nhắc đến như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, những biến động lịch sử cùng các quyết định trong giai đoạn chiến tranh đã khiến tên tuổi Wilimowski trở nên khác biệt và bị xóa nhòa ở chính quê hương mình.

Kỳ tích World Cup

World Cup 1938 tại Pháp là lần duy nhất Ba Lan góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong giai đoạn 1930-1970. Cũng chỉ trong một trận đấu duy nhất, Ernst Wilimowski tạo nên thành tích hiếm ai có thể tái lập.

Ernst Wilimowski từng ghi bốn bàn thắng trong một trận đấu World Cup trước Brazil. (Nguồn: The Athletic)

Đối thủ của Ba Lan khi ấy là Brazil, dù chưa bước vào giai đoạn hùng mạnh nhất nhưng vẫn là "thế lực" hàng đầu. Trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Wilimowski liên tục khiến hàng thủ Brazil chao đảo bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc bén.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Brazil giành chiến thắng 6-5 sau hiệp phụ. Brazil có Leonidas lập hat-trick (ông ghi tổng cộng 7 bàn ở World Cup 1938 và giành danh hiệu vua phá lưới). Tuy nhiên, ngôi sao của Brazil vẫn lu mờ trước Wilimowski - người ghi tới bốn bàn thắng vào lưới đội bóng Nam Mỹ.

Ở thời điểm đó, chưa từng có cầu thủ nào ghi được đến 4 bàn trong một trận đấu World Cup. Trong những năm sau đó, lần lượt có thêm Ademir (Brazil), Sandor Kocsis (Hungary), Just Fontaine (Pháp), Eusebio (Bồ Đào Nha), Emilio Butragueno (Tây Ban Nha) chạm tới mốc này trước khi Oleg Salenko của Nga phá kỷ lục bằng 5 bàn thắng vào lưới Cameroon ở World Cup 1994.

Nếu xét riêng hiệu suất ghi bàn tại World Cup, Wilimowski vẫn nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất. Tuy nhiên, khác với nhiều huyền thoại khác, ông không được quê hương tôn vinh như một biểu tượng quốc gia.

Dị nhân bị lãng quên

Wilimowski sinh năm 1916 tại Katowice, vùng Thượng Silesia, một trong những khu vực có lịch sử phức tạp ở châu Âu. Điều thú vị là Wilimowski có dị tật bẩm sinh - từ khi chào đời đã có 6 ngón ở bàn chân phải.

Khi ông chào đời, Katowice thuộc lãnh thổ Đức. Sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, vùng đất này được chuyển giao cho Ba Lan. Năm 1939, nơi này lại trở thành một phần của Đức. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc, nơi đây lại thuộc về Ba Lan.

Cha ruột của Wilimowski phục vụ và tử trận khi chiến đấu cho quân đội Đức. Trong khi đó, cha dượng lại tham gia các phong trào nổi dậy ủng hộ Ba Lan. Mẹ ông là người Đức, còn môi trường sống của ông chịu ảnh hưởng từ cả hai nền văn hóa.

Năm 1934, khi mới 17 tuổi, Wilimowski ra mắt đội một của Ruch Wielkie Hajduki, tiền thân của Ruch Chorzow ngày nay. Chỉ một tháng sau, ông được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Ba Lan.

Trước tuổi 20, Wilimowski đã hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ba Lan. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên, ông ghi 34 bàn chỉ sau 21 trận, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia. Tổng cộng, Wilimowski ghi 113 bàn sau 86 trận tại giải vô địch Ba Lan trong màu áo Ruch. Sau đó, ông tiếp tục giành thêm 3 chức vô địch quốc gia.

Brazil ghi bàn thắng thứ sáu vào lưới Ba Lan tại World Cup 1938. (Nguồn: The Athletic)

Ông lập 14 cú hat-trick ở giải đấu này và 35 hat-trick trên mọi đấu trường. Đỉnh cao đến vào tháng 5/1939 khi ông ghi tới 10 bàn thắng trong một trận gặp Union Touring Lodz, thành tích gần như không tưởng ở bóng đá đỉnh cao.

Người ta kể rằng sau khi ghi 3 trong 10 bàn thắng trước giờ giải lao, Wilimowski đã cá cược với một cổ động viên trên khán đài bằng chiếc đồng hồ vàng rằng ông sẽ ghi thêm 7 bàn nữa trong hiệp hai. Tuy nhiên, việc câu chuyện này có thật hay không đến nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Năm 1939, ông tiếp tục tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Ba Lan. Trước Hungary, đương kim á quân World Cup, đội chủ nhà bị dẫn trước 0-2 nhưng lội ngược dòng thắng 4-2. Wilimowski lập hat-trick và trở thành người hùng dân tộc. Đó là bàn thắng thứ 21 của ông chỉ sau 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Không ai ngờ rằng đó cũng là trận đấu cuối cùng của Ba Lan. Chỉ vài tuần sau, Chiến tranh Thế giới thứ Hai nổ ra. Wilimowski nhận quốc tịch Đức, đổi tên thành Ernst Willimowski (có hai chữ cái "L") và chuyển đến bang Saxony của Đức.

Ông khoác áo 1860 Munich và vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Năm 1942, ông ghi 14 bàn tại Cúp Quốc gia Đức, thành tích vẫn là kỷ lục của giải đấu cho tới ngày nay. Không chỉ vậy, ông còn thi đấu cho đội tuyển Đức và ghi 13 bàn sau 8 trận. Một trong những màn trình diễn nổi bật nhất là chuỗi 4 bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ trong chiến thắng với tỷ số 5-3 năm 1942.

Tuy nhiên, chính việc khoác áo tuyển Đức đã khiến hình ảnh của Wilimowski bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt nhiều người Ba Lan. Một số tài liệu cho rằng quyết định thi đấu cho Đức của ông có liên quan đến nỗ lực bảo vệ gia đình, trong đó có việc mẹ ông được trả tự do khỏi trại Auschwitz.

Tuy nhiên, sau chiến tranh, tên tuổi Wilimowski gần như biến mất khỏi lịch sử bóng đá Ba Lan. Những thành tích ghi bàn từng giúp ông trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của đất nước bị xóa sạch. Trong nhiều năm, truyền thông và dư luận Ba Lan nhìn nhận ông là người đã quay lưng với quê hương. Vì thế, người hùng từng mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ dần bị đẩy ra bên lề ký ức bóng đá quốc gia.

Wilimowski sống phần đời còn lại ở Tây Đức, thi đấu cho các đội bóng hạng thấp hơn trước khi qua đời năm 1997 ở tuổi 81.