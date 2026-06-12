Ngôi sao Brazil bị truy tố ngay trước World Cup 2026

(VTC News) -

Theo Sky Sports, Matheus Cunha vướng rắc rối pháp lý chỉ ít ngày trước ngày ra quân tại World Cup 2026. Anh bị truy tố vì hành vi vi phạm tốc độ trong vụ việc xảy ra vào năm ngoái.

Theo tài liệu tòa án, chiếc Mercedes đăng ký dưới tên Cunha bị camera giao thông phát hiện chạy với tốc độ 37 dặm/giờ (gần 60 km/h) trên đường Hale Road vào ngày 17/8/2025. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau trận thua 0-1 của Manchester United trước Arsenal trong ngày khai mạc Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Điều đáng chú ý là Cunha không chỉ bị cáo buộc chạy quá tốc độ. Cảnh sát cho biết họ đã nhiều lần gửi thư yêu cầu xác định danh tính người điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra vi phạm nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, tuyển thủ Brazil bị truy tố thêm tội danh không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Matheus Cunha truy tố vì hành vi vi phạm tốc độ chỉ ít ngày trước trận ra quân của Brazil ở World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Một quan chức tư pháp cho biết tiền đạo 27 tuổi sẽ phải tham dự một phiên điều trần công khai tại Tòa án Bolton vào ngày 16/12 tới. Tòa án cũng sẽ xem xét khả năng tước bằng lái xe của anh trong quá trình xét xử.

Vụ việc xuất hiện đúng vào thời điểm Cunha đang chuẩn bị cùng đội tuyển Brazil bước vào World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 1999 là một trong những gương mặt được kỳ vọng trên hàng công của Selecao sau mùa giải khoác áo Manchester United.

Bên cạnh Cunha, hai cầu thủ khác của Man Utd gồm trung vệ người Anh Harry Maguire và thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị truy tố vì các lỗi vi phạm tốc độ trong những vụ việc riêng biệt.

Maguire bị kết tội vượt quá tốc độ cho phép khi điều khiển chiếc Range Rover trị giá khoảng 130.000 bảng Anh. Anh bị ghi nhận chạy với tốc độ 37 dặm/giờ (khoảng 60 km/h) tại khu vực giới hạn 30 dặm/giờ (48 km/h) ở Altrincham, Greater Manchester. Anh đã bị truy tố và kết án trong phiên tòa xét xử vào tuần trước.

Trong khi đó, thủ môn dự bị Altay Bayindir điều khiển chiếc Mercedes với tốc độ 41 dặm/giờ trong khu vực giới hạn 30 dặm/giờ tại làng Hale Barns, Greater Manchester vào ngày 24/11 năm ngoái. Bayindir cũng đã được triệu tập vào đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dự World Cup 2026. Anh nhận tội mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào.