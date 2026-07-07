Ngắm vườn thượng uyển đẹp bậc nhất Kinh đô Huế xưa trước lúc chỉnh trang

Hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng là vườn Thượng uyển tiêu biểu của các hoàng đế triều Nguyễn, thắng cảnh thứ 5 trong 20 cảnh đẹp bậc nhất đất Thần Kinh xưa.
Bên trong nơi từng là ngự hoa viên đẹp nhất triều Nguyễn trước lúc chỉnh trang
Ông Phùng Văn Hoàng - Giám đốc Ban QLDA cho biết, dự án được triển khai nhằm bảo tồn, gia cố và phục hồi các yếu tố cấu thành di tích, từng bước khôi phục không gian cảnh quan lịch sử của khu vực Ngự Viên. Đồng thời, dự án góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng khả năng điều tiết, lưu thông nguồn nước trong Đại Nội và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn di sản.
Khi hoàn thành, dự án sẽ phục hồi diện mạo cảnh quan đặc trưng của khu vực Hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của một trong những không gian vườn ngự tiêu biểu dưới triều Nguyễn.
Đây cũng là điểm nhấn cảnh quan, tăng cường kết nối các tuyến tham quan trong Đại Nội Huế, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế.
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