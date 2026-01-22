Du khách thích thú ngắm vườn Hoàng mai tiền tỷ khoe sắc sớm trong Kinh thành Huế

Vườn Hoàng mai tiền tỷ trong Kinh thành Huế khoe sắc sớm

Mặc dù còn gần tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng khu vườn Hoàng mai trong Kinh thành Huế ngay khu vực quảng trường Ngọ môn Đại nội bất ngờ khoe sắc sớm.

Việc vườn Hoàng mai đồng loạt khoe sắc sớm khiến không gian phục vụ khách du lịch ở khu vực Kinh thành và Đại nội Huế như khoác lên mình màu áo mới, báo hiệu mùa Xuân đang tới rất gần.

Những ngày qua, tiết trời Huế nắng nhẹ, trời mát nên nhiều du khách chọn sang khu vực vườn Hoàng mai trong Kinh thành Huế để tản bộ, ngắm cảnh.

Nhiều du khách người nước ngoài tỏ ra thích thú khi ngồi xích lô ngắm những cây Hoàng mai khoe sắc trong vẻ đẹp cổ kính trong Kinh thành Huế.

"Sắc vàng của mai Huế thường rất thanh tao, cánh hoa dày và đặc biệt chỉ có 5 cánh và thường có mùi thơm nhẹ...Với người Huế, Hoàng mai không chỉ là một loài cây cảnh, mà được xem là "quốc hồn quốc túy" của vùng đất cố đô... Biết tin vườn Hoàng mai trong Kinh thành Huế nở sớm, tranh thủ thời tiết đẹp tôi cùng bạn sang chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc không phải lúc nào cũng có...", anh Nguyễn Ngọc Do (trú TP Huế) chia sẻ.

Được biết, vườn Hoàng mai trong Kinh thành Huế hiện quy tụ hơn 170 gốc cây được các nghệ nhân tuyển chọn từ nhiều vùng trồng Hoàng mai nổi tiếng để tuyển chọn về trồng, chăm sóc từ năm 2020.

Những cây tuyển chọn không phải là những cây mai được tạo thế mà chủ yếu là mai toà với vóc dáng tự nhiên nhưng nhiều gốc cây có tuổi đời từ 30 - 60 năm với phần gốc xù xì, tạo nên vẻ đẹp cổ kính tương đồng với kiến trúc Kinh thành Huế.

Theo giới chơi cây cảnh, giá trị của mỗi gốc Hoàng mai trong Kinh thành Huế dao động từ 20 đến 50 triệu đồng, cá biệt có những cây có giá trị cao hơn nhiều lần.

Hiện việc chăm sóc vườn Hoàng mai trên đều do những người thợ có tay nghề cao của Trung tâm Công viên cây xanh Huế bảo vệ, chăm sóc một cách kỹ lưỡng.

Sắc vàng của Hoàng mai bung nở, nổi bật giữa di tích Kỳ đài và những bức tường phủ bụi thời gian của Huế tạo thành không gian tuyệt đẹp của vùng đất Cố đô khi mùa Xuân đang tới rất gần.

Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường gọi là Hoàng mai Huế, được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà người dân... tạo nên vẻ đẹp, trở thành biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế, gắn liền với đời sống thường nhật của Huế.

Tuy nhiên một thời gian dài, do thiên tai, sự phát triển đô thị, sự mai một dần về giống, kỹ thuật chăm sóc và thiếu định hướng nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của loài hoa này.

Năm 2021, Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'. Phong trào vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp tiên phong làm trước nhằm đưa Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.