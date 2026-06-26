Những khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ bên trong Kinh thành Huế

Những khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ trong Kinh thành Huế

Trong khuôn khổ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ", Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát, đối chiếu thông tin tại khu vực nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, cạnh cửa Hữu thuộc khu vực Kinh thành Huế (phường Phú Xuân).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , ông Phạm Ngọc Tuấn (87 tuổi, trú phường Kim Long TP Huế - là cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân) cho biết, do từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (cũ), ông nắm rõ khu vực này trước đây được sử dụng làm trạm phẫu thuật và sơ cứu cho các chiến sĩ bị thương trong chiến đấu.

Tuy nhiên các cơ quan chức năng xác định vị trí và xây dựng bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968, nhiều đợt tìm kiếm trước đây vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

"Tôi biết ơn các đồng đội đã nằm lại trên chiến trường đẫm máu để tôi được sống sót trở về. Chính vì thế, tôi cũng mong cơ quan chức năng mở rộng phạm vi và khảo sát kỹ hơn, đồng thời mở rộng sang các khu vực lân cận để tăng khả năng phát hiện hài cốt liệt sĩ ”, ông Tuấn chia sẻ.

Tiếp thu ý kiến của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế ghi nhận, đối chiếu với các nguồn thông tin hiện có và cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội 192 khảo sát, thu thập thêm thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tại khu vực này.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng nắm tình hình và khảo sát thực tế tại địa điểm nghi có mộ tập thể 15 liệt sĩ nằm sát di tích cửa Chánh Tây (một trong 13 cổng thành của Kinh thành Huế xưa) nay là đoạn đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên (phường Phú Xuân, TP Huế).

Việc nghi có mộ tập thể 15 liệt sỹ ở khu vực ven cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế) xuất phát từ thông tin do ông Lê Văn Lượt ( 70 tuổi, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân, TP Huế) cung cấp.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Văn Lượt cho hay: "Ngày 25 tháng Giêng năm 1968, khi đó tôi mới 12 tuổi và cùng bố đi qua khu vực Thượng thành (Kinh thành Huế) thì phát hiện hố bom nằm sát cửa Chánh Tây. Tại khu vực này tôi nhìn thấy khoảng 15 thi thể liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được lực lượng công binh nguỵ gom lại và chôn lấp trong hố bom có độ sâu gần 3 mét...".

Theo ông Lượt, ký ức năm xưa ùa về khi vào năm 2018, ông có cuộc trò chuyện với chủ quán cà phê nằm trên đường Tôn Thất Thiệp (TP Huế) gần vị trí hố bom.

Bất ngờ, người chủ quán cà phê mà ông Lượt trò chuyện cũng từng là cảnh sát dã chiến của Việt Nam Cộng hoà và cũng trực tiếp tham gia dọn dẹp chiến trường và cùng thực hiện chôn cất khoảng 15 liệt sĩ tại chính khu vực hố bom cách cửa Chánh Tây 5-7 mét.

"Khi biết về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thủ tướng phát động, nhận thấy đây là nghĩa cử cao đẹp, mang đạo lý "uống nước nhớ nguồn" sâu sắc nên tôi quyết định trình báo ngay với chính quyền địa phương toàn bộ thông tin về vị trí hố bom sát khu vực cửa Chánh Tây nghi là chôn cất 15 liệt sĩ...", ông Lượt chia sẻ.

Từ thông tin do ông Lê Văn Lượt cung cấp, bước đầu lực lượng quân sự xác định, vị trí hố bom năm xưa nghi là mộ tập thể của 15 liệt sỹ hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế (khu vực khoanh đỏ).

Là người sinh ra, lớn lên tại đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP Huế), ông Nguyễn Ngọc Phú (67 tuổi) cho hay: "Năm 1968, khi đó chỉ mới 8-9 tuổi, tôi cũng chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ tại vị trí hố bom đó. Vì cha tôi cũng là liệt sĩ hy sinh chưa tìm thấy thi thể, nên khi nghe tin, tôi vội chạy đến xem với niềm hy vọng mong manh, biết đâu có thể tìm thấy cha mình..."

Phía bên ngoài khu vực cửa Chánh Tây hiện có một bia tưởng niệm, do Bảo tàng Lịch sử TP Huế dựng vào năm 2008.

Nội dung bia tưởng niệm viết: "Nơi đây, đêm 31 tháng 1 rạng ngày 1 tháng 2 năm 1968, tiểu đội du kích bí mật nội thành nổi dậy đánh chiếm cửa Chánh Tây, cổng thủy quan mở đường cho các đơn vị quân giải phóng và các đội vũ trang công tác tiến quân vào thành nội, thực hiện nhiệm vụ Xuân 1968. Chính nơi đây, cũng diễn ra hàng trăm trận đánh đẩy lùi quân địch phản kích hòng chiếm lại cửa Chánh Tây, bảo vệ các hoạt động của ta 26 ngày đêm bảo đảm cho toàn bộ lực lượng ở thành nội rút ra ngoài thành phố an toàn, tiếp tục chiến đấu đánh địch phản kích".

Sử dụng radar khảo sát điểm nghi có mộ liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai đợt khảo sát bằng máy radar xuyên đất tại những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế.



Theo kế hoạch, việc khảo sát diễn ra trong 4 ngày, từ 25 đến 28/6. Ngày 25/6, các lực lượng sẽ thực xác định mốc giới, phạm vi khảo sát tại hiện trường. Công tác soi chiếu, dò tìm bằng radar xuyên đất sẽ lần lượt được thực hiện tại khu vực cửa Chánh Tây ngày 26/6, cửa Đông Ba ngày 27/6 và cửa Hậu ngày 28/6.

Ba vị trí khảo sát có tổng diện tích khoảng 1.350m². Đây là những địa điểm được các cơ quan chức năng khoanh vùng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.