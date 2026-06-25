Sử dụng radar khảo sát điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể trong Kinh thành Huế

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế cho biết, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai đợt khảo sát bằng máy radar xuyên đất tại những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cùng nhân chứng khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, với sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sở Nội vụ, Công an thành phố và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, việc khảo sát diễn ra trong 4 ngày, từ 25 đến 28/6. Ngày 25/6, các lực lượng sẽ thực xác định mốc giới, phạm vi khảo sát tại hiện trường.

Công tác soi chiếu, dò tìm bằng radar xuyên đất sẽ lần lượt được thực hiện tại khu vực cửa Chánh Tây ngày 26/6, cửa Đông Ba ngày 27/6 và cửa Hậu ngày 28/6.

Hố bom nơi liệt sĩ được chôn tập thể nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp (khu vực khoanh tròn) giao với đường Thái Phiên và Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Ba vị trí khảo sát có tổng diện tích khoảng 1.350m². Đây là những địa điểm đã được các cơ quan chức năng khoanh vùng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Máy radar xuyên đất được sử dụng nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, qua đó cung cấp cơ sở khoa học để phân tích, đánh giá và kiểm chứng thông tin về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Các dữ liệu thu được sẽ tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lịch sử và nguồn tin từ nhân chứng để làm rõ khả năng tồn tại các mộ liệt sĩ tập thể.

Trước khi triển khai khảo sát bằng radar xuyên đất, Bộ CHQS TP Huế nhiều lần tổ chức xác minh thực địa tại các vị trí nghi vấn trong Kinh thành.

Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1968 được đặt tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp (Kinh thành Huế).

Hôm qua (24/6), Bộ CHQS TP Huế tổ chức khảo sát khu vực cửa Hữu sau khi tiếp nhận thêm thông tin từ các cựu chiến binh về nơi từng đặt trạm phẫu thuật, sơ cứu chiến sĩ trong sự kiện Mậu Thân 1968.

Trước đó, một vị trí gần cửa Chánh Tây thuộc đường Tôn Thất Thiệp cũng được khoanh vùng, xác minh theo nguồn tin về khu vực nghi chôn cất tập thể khoảng 15 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, kết quả khảo sát lần này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá, kết luận thông tin và xem xét triển khai các hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Cùng với việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng công tác xác minh, tìm kiếm nhân chứng, thu thập tư liệu nhằm sớm làm sáng tỏ các thông tin liên quan, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.